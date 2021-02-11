İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank güzel haber! 44 Bin TL İhtiyaç Kredisi kolay bir şekilde kullanıma sunuldu!

44 bin TL ihtiyaç kredisi kolay bir şekilde hangi bankalar üzerinden alınır? Sizlere İhtiyaç Kredisi olarak 44 bin TL'ye kadar hızlı ve anında onay veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz. 44 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir? Yazımızı okuyarak bu konular hakkında bilgiler alabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz 44 bin TL'ye kadar hızlı ve anında bir kredi onayı alabiliyorsunuz. Bu kredileri alabilmeniz için bazı şartlara da uygun müşteri olmanız gerekiyor. Uygun müşteriler kredi notu yüksek olan bankalarla arası iyi olan müşterilerdir.

Sizler de eğer böyle bir müşteri grubundaysanız ve kredi notunuz 1100 ve üzerindeyse kredinizi kullanabilirsiniz. 44 bin TL'ye kadar yeni kredi kampanyası yapan bankalar da bu şartlara uygun olan müşterilere kredi onayı vermektedir. Sizlerde eğer bu şartları uygunsanız kredinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz. Bunun hakkında bilgiler verelim.

İş Bankası 44 bin TL kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden 44 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapılabiliyor. Kredi sonucu uygun olan kişiler banka şubesinden ve bankanın internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman kredilerinde kullanabilirler. Sizlerde İş Bankası müşterisiyseniz İş Cep uygulamasına internet bankacılığı şifresi ile birlikte girdikten sonra kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi onayı alabilir, onaylanan kredinizi de hemen kullanabilirsiniz.

Üstelik hafta sonunu bile olsa 44 bin TL'ye kadar bu banka 3 ay ertelemeli kredi onayı aldığınızda kredinizi hesabı atacaktır. Bu durumda acil para istediğiniz zaman İş Cep uygulamasına girerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi ve bankanın şubelerinden de 44 bin TL kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Garanti Bankası 44 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır

Garanti Bankası üzerinden de 44 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şubelerine gittiğiniz zaman banka sadece kimliğinizle birlikte sizlere kredi başvurusu yapma imkanı sağlayacaktır. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yaparsanız banka politikasına uygun olmanız durumunda krediniz onaylanır ve hemen size kullandırılır.

Garanti Bankası 44 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin en az 3 aylık sigortasının olması veya emekli olması durumunda bu krediyi alacağında söyleyebiliriz. Eğer bir bankada kredi kullanacaksınız ve yeni işe başladıysanız Garanti Bankası sizlere bu krediyi onay olarak vermez.

Akbank 44 bin TL kredi başvurusu

Akbank üzerinden de online olarak kredi kullanabiliyorsunuz. Özellikle bankanın müşterisiyseniz ve bu bankada bir internet bankacılığı hesabınız varsa bu hesap üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında onay alırsanız, Kredi notunuza göre faiz oranları ile kredi kullanacaksınız.

Akbank şubelerinden ve Akbank'ın internet sitesi haricinde ayrıca SMS ile de 44 bin TL kredi alıp alamadığınız öğrenebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. Mesaj gönderildikten 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelecektir.