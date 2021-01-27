İş Bankası Faizlerini Düşürdü! Ev Almak İsteyenlere Dev Fırsat Dönemi

İş Bankası şüphesiz ülkemizin en büyük özel bankalarından bir tanesi. Uzun yıllardır ülkemize hizmet veren banka vatandaşlarımızın da güvenini kazanmış durumunda. İş Bankasından ise son dakika bir kampanyası geldi. İş Bankası konut faizlerini düşürdü.

Aynı zamanda banka isteyen müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönem de sunuyor. Konut kredisini oldukça cazip hale getiren bankanın sunduğu kampanya ayrıntıları da şu şekilde;

İş Bankası vatandaşlarımız için en çok kredi fırsatlarını sunan bankalarından her zaman ilk sıralarında yer alıyor. Şimdi de banka konut kredisinden yararlanarak ev almak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bir kampanaya imza attı. Banka ev almak isteyen vatandaşlarımıza destek sunuyor. Kampanya ise hem sıfır el hem de ikinci el evler için geçerli. Banka konut kredisi için faiz düşürmenin yanı sıra aynı zaman da 6 ay öteleme fırsatı da sundu.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANILARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ettikçe bankalarında hem konut hem ihtiyaç hem de taşıt kredileri için sundukları faiz oranları artmıştı. Yüksek kredi oranları sonrasında da birçok vatandaşımız bankadan kredi çekemez hale gelmişti.

Özellikle kış aylarında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu süreçte oldukça zorlanmıştı. İş Bankasından da bu süre içinde sürpriz bir faiz indirimi geldi.

İş Bankası konut kredisi faiz oranlarını %1,40 olarak değiştirdi.

6 AY ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ

İş bankası aynı zamanda konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız için 6 ay öteleme fırsatı da sunuyor. Şimdi kredi çeken vatandaşlarımız ödemelerine de temmuz döneminde başlayabilecek.

6 ay ertelemeli konut kredi ile birlikte vatandaşlarımız ilk ödemelerini toplu şekilde yapmak zorundalar. Yani ilk taksitlerinde erteledikleri 6 ayında toplam ödemesini yatırmak zorundalar.

ÖRNEK ÖDEME

120 ay vadeli aylık %1,40 faiz oranından yararlanarak ertelemesiz şekilde 200 bin Türk lirası çeken bir vatandaşımız ise her ay 3 bin 450 Türk lirası taksit ödeyecek.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konut kredisi başvurularını da vatandaşlarımız internet bankacılığı üzerinden yapabildiği gibi İŞ Bankası şubelerine giderek de yapabilirler. Alacakları evin tapusunu, gelir belgelerini ve kimlik belgelerini yanlarında götürmeleri gerekmektedir.