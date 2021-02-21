ING Bank'tan Tüm Vatandaşlara Müjde! Günde 12 Liraya Anında 10 Bin Lira Kredi Çekebilirsiniz!

İhtiyaç kredisi ile, acil ihtiyaçlarımızı kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Pandemiden dolayı ortaya çıkan zorlu koşullarından dolayı birçok insan ihtiyaç kredisine başvurdu. Bankalarda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik ve vatandaşların isteklerine yönelik kredi kampanyası çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu zorlu süreçte bankaların ihtiyaç kredileri vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Zaman zaman farklı kredi kampanyaları ile ilgi odağı haline gelen bankalar her vatandaşın bütçesine uygun kredi kampanyaları başlatıyor. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak kullanmak isteyeceğiniz kredi kampanyaları mevcut. Eğer sizde ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünüyorsanız bu haber tam size göre. ING Bank'ın vatandaşlara sunmuş olduğu ihtiyaç kredisine bütün soruların cevabı haberimizde.

2020 yılının Mart ayında başlayan ve devam eden pandemiden dolayı çok sayıda insan ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadı ve yaşıyor, bu zorlu süreçte vatandaşlar yaşamış oldukları ekonomik sıkıntıları bir nebze de olsun azaltmak adına bankaların yolunu tutuyor, ING Bank, tam da bu süreçte vatandaşlara yönelik kredi kampanyası sundu.

Eğer sizde, 36 ay vade ile aylık 375 TL ödeyerek 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek ING Banka avantajlı kredi fırsatından yararlanabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler için nüfus cüzdanı, ehliyet yada pasaport

Yabancı uyruklu kişiler için ise pasaport, oturma izni belgesi gerekmektedir.

Krediye başvuru yapacak olan kişi adına, son 3 aya ait olan ikametgah belgesi veya elektrik, doğalgaz, cep telefonu, sabit telefon faturalarından herhangi biri istenmektedir.

Çalışma Durumuna Göre İstenilen Belgeler

Ücretli olarak çalışan kişiler için: Son aya ait olan maaş bordrosu fotokopisi yada çalışıyor olduğu firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı istenmektedir.

Emekli vatandaşlar için istenilen belgeler: İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmiş olan kimlik belgesi, emekli vatandaşın gelirinin belgeleyen banka hesap cüzdanı yada banka hesap cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı olan vatandaşlar için istenilen belgeler: Son 10 yıla ait olan vergi levhası fotokopisi, Vergi dairesi onaylı son yıla ait olan hesap vaziyeti ve işletme hesabı özeti ve firma ortaklığının vergi levhası, meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi istenmektedir.

Çiftçilik yapan vatandaşlar için istenilen belgeler: çiftçilik belgesi gerekmektedir.

Banka eğer gerekli görür ise bazı durumlarda ek belge ya da teminat talep etme hakkına sahiptir.

Kredi kullanacak olan kişiye hayat sigortası yapılmaktadır. Hayat sigortası kesintisi ise cinsiyet, teminat ve yaşa göre değişiklik göstermekte olup hesaplama yaparken bu etkenler göz önüne alınarak yapılmıştır.

Ödeme planı

36 ay vade ile kullanılmak istenen 10.000 TL ihtiyaç kredisi için ödeme planı şu şekildedir; aylık bankaya ödenmesi gereken taksit tutarı 375 TL olup, bu kredinin aylık faiz oranının yüzde 1,44 olarak hesaplanmaktadır. Kredi kullanmış olduğunuz 10.000 TL tutarın faiz oranı ile birlikte 36 ayın sonunda toplam ödeme miktarı 13.564 TL olarak hesaplanmaktadır

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 21:02