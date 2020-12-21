İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Koronavirüs yüzünden bir çok sektör etkilendi. Bunlardan bir taneside otomativ sektörü oldu. Salgından sonra vatandaşların araba alımına yönelik talebin artması ve bayilerde sıfır araç olmaması araba sahiplerinin krizi fırsata çevirmesine neden oldu. Araba fiyatları hızla yükselmeye devam etti. Araba almak isteyen vatandaşlar hızla artan araba fiyatları yüzünden bir türlü araba alamayarak fiyatların düşmesini bekledi. Peki fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek?

Yılın sonuna doğru gelinirken hükümet hızla artan araba fiyatları için sonunda adım attı. ÖTV indirimi geleceğini açıkladı.Bayiler ise yılbaşı kampanyaları yaptı. 0 araçlarda hem indirim yaptı hem de ödeme kolaylıkları sağlamaya başladı. Bayiler "şimdi al 3 ay sonra öde" kampanyası başlattı.2021 yılı ile sıfır araçlarında bayilere gelmesi ile beraber 2.el araba fiyatlarında sonunda artış durdu ve bazı modeller fiyatlarını düşürmeye başladı. Aşıdan gelen olumlu haberlerde araç piyasasını etkiliyor. Uzmanlar aşının yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile beraber araç piyasasının rahatlayacağını düşünüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 01:29