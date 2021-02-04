İkinci El Araba Fiyatları Daha da Düşecek! Acele Edin Çünkü

Kasım ayının başlarından beri araç piyasasında ki düşüş birçok vatandaşı sevindirdi. Bu gün itibari ile de piyasada bulunan tüm ikinci el araçlarda %10 civarında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu oran ise bazı araç modellerinde %20’ye kadar çıkmaktadır. Şuanda piyasada bulunan 8,2 milyon ikinci el aracın yaklaşık %65’i ekspertiz işlemi görmüştür.

Geçtiğimiz yıl ikinci el araç piyasası için oldukça hareketli bir yıl olarak belirtiliyor. Buda uzman incelemelerini olumlu yönde etkilemiş bulunmaktadır. 2020 yılında ki ikinci el araç piyasası içerisinde yaşanan hareketlilik nedeni ile yeni yönetmelik meydana getirilmişti. Bu yönetmeliğe göre Eylül 2020 itibari ile araçlar ekspertiz işlemi görmek zorunda bırakıldı.

Bu kapsamda ikinci el araba pazarı içerisinde bulunan 8,2 milyon aracın yaklaşık %65’i ekspertiz işlemi görmüş oldu. En çok tercih edilen 2. El araçlar arasında ise 2 yaşa kadar olan otomobiller bulunmaktadır.

Satışlara Korona Virüs Etkisi

Korona virüsün birçok sektörü olumsuz etkilemesinden dolayı bazı araçların stok problemlerinde de sorunlar oluşturdu. Uzun süre birbirleri ile ticaret yapamayan devletler araba stoklarının tükenesi ile vatandaşın ikinci el piyasasına yönelmesine neden oldu. Ayrıca Eylül 2020 ile çıkartılan yasa ile birlikte ekspertiz incelemesine gelen 10 araçtan 9 tanesinin ağır hasarlı olduğu anlaşıldı.

Suni olarak yaşanan 2020 yılı içerisinde ki fiyat artışı kısıtlamalarında etkisi ile kasım ayında düşüşe geçmişti. Araçların modellerine göre fiyatlarında %10 ile %20 civarlarında bir düşüş gerçekleşti. İkinci el araç almak isteyen vatandaşların bu fiyatları kaçırmamaları gerektiği ise uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte fiyatların geçtiğimiz yılın temmuz dönemine gerilediğini de özellikle belirtiyorlar.

Araç Fiyatları Daha Fazla Düşer mi?

Uzmanlar tarafından yapılan piyasa incelemesinde fiyatların önümüzdeki aylarda daha fazla gerileyeceği belirtilmemektedir. Şuanda sabit bir noktaya gelen ikinci el araç pazarı bir süre daha vatandaşlara bu konumundan hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanında fiyat düşüşlerinden dolayı vatandaşların yoğun talepleri olması durumunda tekrar ikinci el araba piyasasında fiyat yükselişi olabilir. Hali hazırda krona virüs salgını sebebi ile Pazar ihtiyacını karşılayamayan sıfır araç sayısı ikinci el piyasasının yükselmesine neden olmaktadır. Bu da Pazar fiyatlarının tekrar yükselme ihtimalinin olduğunu belirtmektedir.

İkinci El Araç Fiyatları Düşecek!

İkinci el piyasasını belirleyen en önemli faktörler arasında sıfır araç stokları bulunmaktadır. Korona virüs salgını sebebi ile bayilerin ellerinde sıfır araç stoklarının yenilenememesi fiyatları yükseltti. Korona Virüs tedbirleri kapsamında üretim yapamayan fabrikalar oldukça uzun bir süre stok üretimi yapamadığı için ikinci el araç fiyatlarında yükselme meydana geldi. Bu stok durumunun telafisinin ardından ikinci el araç piyasasında tekrar düşüş görülebilmektedir. Bunun yanında döviz kurunun düşmesi de sıfır araç piyasalarını düşüreceği için buda ikinci el araç fiyatlarına yansıyabilir. Şuan düşmekte olan döviz ile birlikte araç fiyatlarına gelecek olan indirim, ikinci el araç fiyatlarının da azalmasına neden olacaktır.