İkinci Destek Paketi Başvuruları Başladı! Gıda, Kira Yardımı, 1000 TL ve Nakit Para Yardımı

Bu kapsamda;

Eğitim öğretime ara verilmesi,

Toplu mekanlardan uzak kalınması,

Maske kullanımı gibi şartlar ilk adımlardan biri olarak açıklanmıştır.

Zaman içerisinde salgının yayılma hızının önüne geçilebilmesi için alternatif önlemlerin gerçekleştirilmesine de ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda salgının yükselme hızı düşürülmüştür. Ancak vatandaşlar durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Ekonomik etkilerin önüne geçilebilmesi için ise devlet tarafından destek ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Destek Paketinde İkinci Dönem Başvuruları

1000 TL nakit yardımı devletin vatandaşlara sunduğu ilk yardımlardan biridir. Yardımların toplu olarak değil de bölümlere ayrılmış olarak gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Üstelik bu şekilde yardım alanlarla almayanların ayrımı daha kolay olarak yapılabilmektedir. Bu zamana kadar tamamlanan ödemeler;

1.faz,

2.faz şeklinde sıralanmaktadır.

Destek ödemelerinin temin edilmesi için vatandaşların ilk olarak başvuru iletimlerini sağlamaları istenmektedir. Başvuruların iletilmesinden hemen sonra kişiye özel inceleme süreci başlamaktadır. Vatandaşlar inceleme sonrasında yardıma uygun bulunmaları halinde nakit desteklerini devletten alabilmektedir. İncelemeler, yardımların ihtiyaç sahipleri nezdinde alınabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Hangi Alanlarda Yardım Yapılacak?

Eğitim,

Gıda,

Sağlık,

Barınak,

Yakacak gibi ana başlıklar bulunmaktadır.

Bireylerinbaşlığı altında sadece 1000 TL nakit desteği verildiğini zannettikleri bir gerçektir. Fakat ülkemizde yardımlar salgın öncesinde de sonrasında da farklı başlıklar üzerinden verilmektedir. Bu neden yüzünden vatandaşların yardım taleplerinden önce hangi alanlarda kimlere yardım yapıldığını incelemeleri önerilmektedir. Güncel olarak vatandaşa sağlanan temel yardımlar arasında;

Bilindiği üzere salgın kapsamında eğitim online olarak devam etmek zorunda kalmaktadır. Eğitim yardımları da bundan kaynaklı olarak tablet dağıtımı üzerine yoğunlaştırılmıştır. Yardım sistemlerinin ana konuları her daim halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Böylelikle vatandaşların ana ihtiyaçları devlet birimleri veyahut hayırseverler tarafından karşılanmış olmaktadır.

Esnafa Özel Devlet Yardımları

Covid-19 pek çok sektörü doğrudan olumsuz olarak etkilemiştir. Esnaflar da salgından en kötü etkilenen kişiler arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere salgının yayılım hızı kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla esnafların büyük bir bölümü dükkanlarını kapamak zorunda kalmıştır. Dükkanları açık olanlar da eskisi gibi müşteri bulamamaktadır. Bu da otomatik olarak gelir seviyelerini aşağı çekmiştir. Devlet, sayılan nedenler yüzünden esnaflara özel;

Kredi desteği,

Fatura ödeme desteği,

Kira desteği sağlamaktadır.

Bunun için de özel başvuruların yapılması yeterli olacaktır. Doğrudan nakit alımlarının başvuruları artık e-devlet üzerinden alınmaktadır. Çünkü vatandaşların bilgilerinin tümü e-devlet içerisinde yer almaktadır. Yer alan bilgiler, vatandaşların incelemeden geçme süresini aza indirgemektedir. Böylelikle süreç açısından bir avantaj sağlanmış olmaktadır.

Yardım Alımında Aranan Şartlar Neler?

Ülkemizde sosyal yardım ödemeleri 2021 yılında da salgın odaklı olarak gerçekleşecektir. Çünkü salgının olumsuz etkileri halen devam etmektedir. Üstelik salgın önemleri de sürmektedir. Salgın önlemlerinin devam etmesi ekonomik etkinliklerin daha sınırlı olarak yapılması anlamına gelmektedir. Vatandaşlar da sayılan nedenler yüzünden devlet yardımı almayı sürdürebilmektedir. Gerek ikinci destek paket başvurularında gerek genel devlet yardımlarında;

Kişilerin sigortalı olup olmadıklarına,

Düzenli gelir elde edilip edilmediğine,

Kişinin üzerine kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığına bakılmaktadır.

İncelemeler sonrasında herhangi bir gelir kapısı olmadığı anlaşılan vatandaşlara doğrudan yardım yapılmaktadır. bazı yardımların yapılmasına dul ve yetim aylıkları gibi ödemeler mani olabilmektedir.