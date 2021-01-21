İhtiyaçlarınızı Kolayca Giderin! 6 Ay Faizsiz Koşulsuz Kredi Fırsatı!

Özel bankalar vatandaşların yardım çağrılarını duydular ve imdatlarına yetiştiler. Milyonları sevince boğan bu müjdeli haber ise ING Bank, Yapı Kredi, DenizBank ve Garanti Bankası tarafından duyurulan 6 ay faizsiz kredi kampanyası. Bankalar içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebi ile online eğitime geçmesinden doğan bilgisayar ve tablet gereksinimini karşılamayı hedefliyor. Malesef elektronik aletlere artan bu talebin yükselişi fiyatların da artışını beraberinde getirmişti. Bu nedenle bir çok vatandaş bu ihtiyacını karşılamakta zorlandı ve erteleme yoluna gitti. Özel bankalar yaptıkları bu kampanya ile perakende teknoloji ürünleri satışı yapan mağazalar ile anlaşma sağladılar ve bu ürünleri satın almak isteyen vatandaşlara düşük faiz oranı ile kredi sağlıyorlar. 30 bin lira ile limitlendirilmiş olan bu kredileri vatandaşlar 12 ay vade ve 6 ay faizsiz şekilde kullanabilecekler.

Salgının başlangıcı ve sokağa çıkma yasakları beraberinde insanların tek eğlencelerinin sanal ortam haline gelmesini ve eğitimde duraksama olmaması için online sürece yönelinmesini sağladı. Bu durumlar da hem bizi internet aracılığı ile iletişim kurmamızı sağlayan teknolojik ürünlere daha bağlı hale getirdi, hem de bu ürünlere olan talebin artışı ve stokların talebi karşılamakta zorlanmasından dolayı fiyatların artmasına neden oldu. Stok yetersizliği bir dönem 2. ele olan talebi de artırdı ve orada da fiyatların yükselişine yol açtı. Vatandaşlar çareyi hasarlı ürünleri temin edip tamir ettirme yolunda bile aradılar. Bazı özel bankalar ise vatandaşların yürek burkan durumunu fark etmiş olacaklar ki peşin ödeme imkanı olmayanlar için uygun faiz oranlı kredi paketleri oluşturmuşlar. Dileyen vatandaşlar 12 taksit ile 30 bin Türk Lirasına kadar bilişim ürünlerinde geçerli kredi kullanma seçeneğine sahipler. Bazı bankalar belirli bir limitin altında olmak üzere peşin fiyatına taksitlendirme imkanı bile sunuyor.

Hangi Mağazada Hangi Koşullar Geçerli?

Mediamarkt ile anlaşmaya varan bankalar arasında Denizbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası bulunuyor. Kredi kullanımına uygun görülen vatandaşlar diledikleri ürün için kredi kullanabilecek. Garanti Bankası'ndan yüzde 1,59 faiz oranı ile Yapı Kredi'den yüzde 1,79 faiz oranı ile ve Denizbank'tan yüzde 1,94 faiz oranı ile kredi kullanılabilecek.

Teknosa ile Ing Bank tarafından sağlanan anlaşmaya göre ise teknolojik aletler kapsamında 30 bin Türk Lirasına kadar kredi kullanımı yapılabilecek. Kredi başvurusu yapmak için ise TEKNOSA boşluk T.C. kimlik numaranızı yazıp 2229'a kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Telefonunuza başvurunuzun onaylandığına dair gelen mesajı aldıktan sonra Teknosa mağazasındaki ING Bank Hizmet Noktasında kimliğinizi onaylatarak alışverişinizi 12 taksit ile yapabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 00:16