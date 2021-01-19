İhtiyaç Sahiplerinin Dikkatine! Hem Para Kazanın Hem Meslek Sahibi Olun

İhtiyaç sahibi ve çalışmıyor olan vatandaşlara müjde, hem para kazanabileceğiniz hem de meslek sahibi olabileceğiniz mükemmel bir fırsat sizi bekliyor. Çocuklu olan kadınlarında kolay bir şekilde yararlanabileceği güzel bir program ortaya çıkarıldı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara hız kesmeden hem yardım kampanyaları hem de bu tarz nitelik kazanabilecekleri ve para kazanabilecekleri haberler gelmeye devam ediyor.

Devlet koronavirüs sürecinde birçok vatandaşa maddi şekilde yardım etti, ve bazı kredi kampanyaları düzenledi. Bu sefer ise İŞKUR bünyesinde devlet destek ödemesi sağlanacak. Ancak verilecek olan bu ödeme karşılığında ise vatandaştan meslek edindirme kurslarına katılması istenilecek. Bu kurslara katılım sağlayan vatandaşlara eğitim bitene kadar 4 bin TL ile 17 bin TL arasında ödemeler yaparak vatandaşın maddi olarak yükünün azaltılması hedefleniyor.

Vatandaşlar hem meslek öğrenip hem de madde var kazanç sağlayabilecek cep harçlığı olarak nitelendirmekte olan ödemenin yanı sıra seçilmiş olan meslek içinde ödeme yapılacak. Ayrıca kurslara katılan kadınların ise çocukları olması durumunda çocukların kreş ve bakıcı ücreti İŞKUR tarafından bir miktarı ödenilecek. Bu kapsamda İŞKUR'un çocuk sahibi olan kadınlara 400 Türk Lirası ödeme yapılması bekleniyor. 160 gün sürmesi planlanan eğitime tam katılım sağlayan kişiler 17.000 TL ödeme almış olacak. Sıralı olan mesleklerde ise sanayi kolu seçen vatandaşlara günlük olarak 60 Türk Lirası verilecekken geleneksel Türk mesleklerine ait bir meslek seçen vatandaşa ise 40 TL ödeme yapılacak. Bu yapılacak olan ödemelerin haricinde ise 95 Türk Lirası zaruri masraf için ödeme yapacak. Bu programa katılmak için ise 15 yaşından büyük ve İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. İŞKUR'a kayıtlı olan kişiler kolay bir şekilde başvuru yapabilecektir. Başvurunuzu ister size en yakın olan İŞKUR şubesine giderek isterse internet üzerinden birkaç adım ile kolay bir şekilde yapmanız mümkün.