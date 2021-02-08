İhtiyaç Sahiplerine 5 Destek! En Çok 30 Bin TL Hibe Ödemeleri Rekor kırıyor

İhtiyaç sahiplerinin maddi durumları salgın çerçevesinde daha da kötüye gitmektedir. Bu neden yüzünden gerçekleştirilen yardımların kapsamı genişletilmektedir. Korona Virüs çerçevesinde yapılan devlet desteklerinde;

1000 TL nakit yardımı,

Kira ödemelerinde destek,

Fatura ödemelerinde destek,

Gıda paketleri,

Tıbbi malzeme destekleri rağbet görmektedir.

Resmi olarak duyurusu gerçekleştirilen yeni sistemler sayesinde ihtiyaç sahipleri ek yardımlar da alabilecektir. Zira yardımlar sadece devlet kanalından gelmemektedir. Pek çok kurum ve kuruluş da salgından olumsuz olarak etkilenen vatandaşlara destek olmayı sürdürmektedir.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Ödemeleri Başladı

30 bin TL hibe ödemesi gibi destekler başvuru yapılmadan temin edilememektedir. Ülkemizde de etkileri ciddi şekilde hissedilen salgın yüzünden vatandaşların cepleri yanmaktadır. Üstelik 2020 yılı içerisinde ülkemizde farklı afetler de yaşanmıştır. Bu durum pek çok vatandaşın evsiz kalmasına neden olmuştur. Bundan kaynaklı olarak bankalardan;

Düşük faiz oranlı,

Esnek ödeme planları üzerinden,

Vade miktarları artırılarak konut kredileri talep edilmiştir.

Konut kredilerini alım için gerekli olan şartlar herkes tarafından sağlanamamaktadır. Bundan kaynaklı olarak devlet birimleri konut alımlarında da vatandaşlarına destek sunumları gerçekleştirmektedir. Konut kredisi almasına karşın emlak piyasasındaki artış yüzünden konut sahibi olamayanlar da bulunmaktadır. Bu kesimin tamamı devletin konut yardımlarından yararlanabilmektedir.

Farklı Kurumlardan Temin Etmek Mümkün

Alternatif kurumlar tarafından da temin edilmesi mümkün olan yardımlarda barınma ihtiyacının giderilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar;

40 metrekare olma,

Prefabrik konut olma gibi şartlar üzerinden desteklerini temin edebilmektedir.

Devletin ilgili kurumları tarafından verilennde rakamlar 27.500 TL’den başlamaktadır. Yapılan başvurular neticesinde gerçekleştirilecek olan incelemeler kesin rakamların oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Özellikle afetlerden ötürü konutlarından olanlar için bu tür kampanyalar bulunmaz fırsatlar olarak nitelendirilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında da konut destek paketleri verilmektedir. Bazı vatandaşların evleri toplu konut projelerine dahil edilmektedir. Bu gibi vatandaşlar bakanlık başvurularından sonra bir kerelik taşınma desteği alabilmektedir. Verilen taşınma desteğinden sonra kira destek sunumları da gerçekleştirilmektedir. Böylelikle vatandaşlar toplu konut inşası tamamlanana kadar mağdur edilmemiş olmaktadır.

Hibe Ödemelerini Kimler Alabilecek?

Ekonomik sıkıntılar gelecek olan devlet 30 bin TL hibe ödemeleri ile giderilebilecektir. Ancak herkes bu destek ödemelerinden istifade edebilmek gibi bir şansa sahip olmayacaktır. Zira yapılacak olan yardımlara dahil olacak kişilerin şartları belirlenmiş durumdadır. Hibe ödemelerini alması muhtemel kişilerin;

Ekonomik olarak yeterli güce sahip olmamaları,

Konutlarının oturulamayacak durumda olması,

Hanede ikamet edenlerin kişi başına düşen gelir seviyesinin altında gelir elde etmeleri,

Emeklilik ya da yaşlılık gibi özel aylıkları almamaları istenmektedir.

Şartlara haiz olanlar için prefabrik ev yapımında kullanılmak üzere destek temin edilebilmektedir. Tabi bunun için sistemden istifade etmek isteyenlerin şahsi başvuru iletimi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kampanya İçerik Detayları Hakkında Açıklama

Vatandaşlar 2021 hibe destek ödemelerini temin edebilmek için vakit kaybetmeden başvurularını iletmek zorundadır. Başvurulardan sonra otomatik olan inceleme sistemi devreye sokulmaktadır. Bu sayede kimlerin yardım alacağı belirlenmiş olmaktadır. Ayrıca yardım almaya hak kazananlar için ödeme yapılması açısından bir bekleme de yapılmayacaktır.

Kişilerin destek ödeme teminlerinde başvurularda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı kullanmaları mümkündür. Bakanlık resmî açıklamalarında online ya da fiziki başvuru adımları net bir şekilde ifade edilmiştir. Buna ek olarak yardım talepleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu müracaatı da yapılabilmektedir. İlgili olan destek personelleri konu hakkında bilgi paylaşımı ve yönlendirme yaparak işlemleri tamamlatmaktadır.