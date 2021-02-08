İhtiyaç Sahibi Olanlara 43 TL Taksitli Kredi Verilecek! Uzun Vadeli kredi dönemi

Özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs salgını sebebi ile ekonomik olarak birçok vatandaş zor durumda kaldı. Bu zor durumun üstesinden gelebilmek için devlet tarafından çeşitli açıklamalar ve farklı yardım kampanyaları duyuruldu. Bu nedenle ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar için çeşitli yardım kampanyalarına başvurularda patlamalar yaşandı. Devlet desteklerinin yanı sıra bazı özel bankalarda bu kampanyalara destek verdi. Özel bankalar vatandaşların ekonomik süzenlerini korumaları amacı ile düşük taksitli ve uzun vadeli krediler vermeye başladı.

Özel bankaların bu tarz kredi paketleri vatandaşın rahat nefes almasını sağladı. Salgın döneminin başlangıcında da kamu bankaları vatandaşa sıfır faizli kredi paketleri vermişlerdi. Devlet destekli olan bu kredi paketleri birçok kişinin rahatlamasına sebep olmuştu. Bu kredilerin ödeme günleri geldi ve vatandaş sürecin normale dönmemesinden dolayı tekrar zorlanmaya başladı. Bu seferde ekonomik olarak zorlanan vatandaşa özel bankalar tarafından oluşturulan kredi paketleri destek oldu.

Özellikle 43 TL gibi aylık taksitler ile ödeyebileceğiniz krediler birçok konuda vatandaşlara destek olmaktadır. Yapı Kredi Bankası düşük faizli kredi paketleri ile vatandaşın rahatlamasını sağlamaktadır. Bu durumla beraber yapı krediye kredi başvuruları başladı. Yapı Kredi tarafından oluşturulan kredi kampanyası vatandaşa uzun vade seçeneği sunarak ödemelerin kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Korona virüs salgını sebebi ile oldukça zor bir ekonomik süreç içerisine giren vatandaş bankaların sunmuş olduğu düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleri için sıraya girdi. İhtiyaç kredisi kapsamında sağlanan bu krediler birçok kişinin ekonomik olarak rahatlamasına neden olmaktadır. Yapı Kredi tarafından sunulan düşük faiz ve uzun vade seçenekli kredi paketlerine başvurular başladı. Anında 1000 TL gibi küçük rakamlar başvurunuzun ardından hemen hesabınıza yatmaktadır.

Özellikle Yapı Kredi üzerinde kredi kartı ya da banka kartınız bulunuyorsa krediye başvurmak sizler için daha kolay. Bu kredi paketleri ile son derece hızlı bir şekilde nakit ihtiyacınızı karşılayabilir ve oldukça kolay ödeme yöntemlerinden birisini tercih edebilirsiniz.adı altında sunulan kredi paketlerinde ise oldukça düşük faiz oranları bulunmaktadır. %2,21 gibi bir faiz oranı sunan kredi paketleri 36 aya kadar vade seçeneği sunmaktadır.

Ayrıca Yapı Kredi üzerinden ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşların bilmesi gerekenler arasında dosya masrafları ve hayat sigortası bulunmaktadır. Dosya masrafları çekmek istediğiniz kredinin %5 oranına tekabül etmektedir. Hayat sigortası ise kişi ye göre değişiklik göstermektedir. Bu hayat sigortası kapsamında kredi çeken kişiler 36 aya varan vade seçenekleri ile geri ödemeler yapabilmektedirler.

İhtiyaç Kredisi Çekmek İçin Ne Gerekli?

İlk olarak kredi çekecek olan kişiler hangi kredi paketinden faydalanmak istediklerine karar vermelidirler. Buna karar verdikten sonra ise vade seçenekleri arasında dilediği vade seçeneğini seçerek kredi başvurusu yapmak için başvuru yöntemlerinden birisini tercih edebilirler. Başvuru yöntemleri ise bankaya direkt giderek başvuru, internet üzerinden başvuru ve cep bank üzerinden başvuru gibi başvuru seçenekleri bulunmaktadır.

Başvuru yapacak kişiler için istenilenler ise, üzerinde TC kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik, ehliyet ya da pasaport. Kişinin gelirini gösteren gelir belgesi. Üzerine kayıtlı ve ikamet adresini belirten faturası ve şubeler tarafından istenilecek olan bazı belgeler olarak bildirilmektedir.

Bu belgeleri dilerseniz telefon ile isterseniz de bankanızın şubesine giderek talep edebilir ve öğrenebilirsiniz. Kredi çekmek için herhangi bir kefil ya da teminat istenmemektedir. Kefil ve teminat olmadan çekebileceğiniz için kredi paketine başvurular oldukça fazla sayıdadır.