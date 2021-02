İcralık ve Takipte Olanlara Tek Seferlik Kredi Verilecek

Bazı vatandaşlar ise ikinci krediye başvurarak bu durumu sicili bozmadan atlatmayı başarmış bulunmaktadır. Avukat ve icra dosyaları ile boğuşan vatandaşlara umut dolu bir haber verildiği bilinmektedir.

Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar 2021’da Hangileri?

Birden fazla merak edilen konu bulunmaktadır. Kredi notunun düşük olması nedeni ile Türkiye’de avukatlık yad a icra takibinde olan ve zor durumda olanlara kredi veren bankalar 2021 yılı için nasıl bir program belirlemektedir. Kamu bankalarına özel olan bu durum mevcut bulunmaktadır. 24 saat içerisinde yasal takip bulunsa bile kredi veren kamu bankaları ile ilgili haber merak edilmektedir. Bankaların vatandaşa ne kadar kredi çıkacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

İcralık Olanlar Kredi Nasıl Alabilir?

Bu yöntem özellik ile 2021 yılı itibarı ile oldukça yaygınlaşmış bulunmaktadır. Sistemin kesinlik ile güvenli olduğu bilinmektedir. Doğru başvuru sağlandığı takdirde, vatandaşın şartlara uyumluluğu göz önünde bulundurularak kredi sağlanmaktadır. Aracılı firmalara başvurmadan doğrudan banka ile iletişime geçmekte fayda bulunmaktadır. Banka ile geçilen iletişim esnasında sizden istenilen belge ve evrakları tamamlayarak iletmeniz yeterli olmaktadır. Bu belgelerde eksik olması krediyi olumsuz etkileyebilmektedir. Sicili bozuk olanların oldukça sevindiği bu haber üzerine araştırmalar vatandaşlar tarafından başlatılmış bulunmaktadır.



Bankalardan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi almış ve ödeme tarihlerini aksatmış olan veya hiç ödeme yapamayan, zamanında ödemediği takdirde kredi borçların dolayı notları düşmektedir. Banka tarafından tüketicinin kredi notu düşürülmesi gibi nedenler, vatandaşın kara listeye alınanlar ya da yasal takip sonucu yaşanabilecek aksilikler bulunmaktadır. Bir diğer merak edilen soru ise icralık ve avukatlık olanlara kredi verilip verilmediği olmaktadır. Borcu yasal takibe düşerek icralık veya yasal takip süreci başlatılmış olan vatandaşların finansal kurtuluş olarak görünen bu krediye başvurmaları mümkün olmaktadır. Bunların yanı sıra özel bankaların gerçekleştirmiş olduğu kredi paketleri de vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu doğrultuda özel bankaların sunduğu birden fazla kredi paketi bulunmaktadır. Vatandaşların müşterisi olduğu bankalardan alabileceği teklifler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yeni müşteriler için bankaların hazırladığı özel paketler bulunmaktadır.



Özel bankalar ve kamu bankalarının pandemi sürecinde vatandaşlara yaşadıkları ekonomik zorluk karşısında sık sık kredi paketleri, kampanyalar, mevduat hesapları gibi fırsatları sunmaları bilinmektedir. Bu fırsatlardan yararlanmak için vatandaşların detaylı bir araştırma ve karşılaştırma yapmalarında fayda olmaktadır. Bunun yanı sıra bankaların sunduğu yapılandırma ve başka bir bankadan kredi çekerek bankaya olan borcunu kapatma fırsatları da söz konusu olmaktadır. Bu seçenekler için en sağlıklı yöntem ise her bankadan ayrı ve sağlıklı bilgi alınmasından geçmektedir. Alınan bilgiler ile ihtiyaçlar birbiri ile uyum sağlıyorsa sakınca bulunmamaktadır. Kamu bankalarının ve özel bankaların kredi paketlerinde farklı şart, koşul ve olanakları bulunmaktadır. Kredi tutarları, vade sayısı, faiz oranları her bankaya göre değişiklik göstermektedir. Müşterisi olunan banka ile çalışmakta her zaman fayda olmaktadır. Bunun nedeni ise müşterisi olunan banka, müşterilerine her zaman ayrıcalık tanıması ile bilinmektedir.