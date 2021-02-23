İbrenin Yönü Değişti! Bitcoin, Altın ve Dolar Yatırımcıları İçin Önemli Günler

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte piyasalarda anomali yaşanmaya başlamıştı. Kriptopara lideri Bitcoin 3750 dolar seviyelerinden çıkış trendine başlayarak geçtiğimiz günlerde 58.352 dolar seviyesine kadar yükseldi. Küresel piyasalarda altın ONS fiyatı ise 1400 dolar seviyelerinden 2000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Aynı dönemde 6.20 TL seviyesinde olan dolar kuru geçtiğimiz haftalarda 8.50 bandına kadar artış yaşadı. Buna bağlı olarak ülkemizde gram altın fiyatı da 300 liradan 540 liraya kadar yükseldi. 22 Şubat tarihinde başlayan yeni hafta ile dengeler değişti.

PİYASALARIN YÖNÜ DEĞİŞTİ!

Eski yazılarımızda birçok altın yatırımcısının Bitcoin yatırımlarına yöneldiğinden bahsetmiştik. Küresel piyasalarda Bitcoin sert düşüş yaşarken, altın ONS fiyatında yükseliş meydana geldi. Dolar kuruna bağlı olarak uzun süredir düşüş yaşayan altın fiyatları ülkemizde yeni haftaya yükselişle başladı. Uzun süredir düşüş yaşayan altın yatırımcılara büyük zarar ettirmişti. Yeni haftada gelen yükseliş sinyalleri altın yatırımcılarını sevindirdi.

Uzmanlar tarafından paylaşılan teknik analizlere göre bu haftadan itibaren Bitcoin’in uzun vadeli düşüş trendine girdiği, altın ONS fiyatının ise yükseliş trendine hazır olduğu belirtildi.

Bitcoin, Altın ve Dolar Kurunda Son Durum

Yeni haftaya düşüşle başlayan Bitcoin yazımızı kalem aldığımız an itibaren 47.500 dolar üzerinden işlem görmektedir. Türk Lirası karşılığı ise 337 bin lira bandına çekilmiş durumda.

Küresel piyasalarda altın ONS fiyatı 1806 dolar üzerinden işlem görüyor. Yeni haftaya 1760 dolar bandına başlayan altın, ikili dip formasyonu sonrasında artış sinyalleri verdi.

Dolar kuru da haftaya yükselişle başlayanlar arasındaydı. Geçtiğimiz hafta 6.89 TL seviyesine kadar düşüş yaşayan dolar bugün itibariyle 7.07 TL üzerinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta 392 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın ise yeni haftada fiyatını 415 liraya kadar yükseltti. Şuan itibariyle 411 TL üzerinden işlem görmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altın: 672 TL

Cumhuriyet altını: 2679 TL

22 Ayar bilezik: 375 TL

Uzmanlar Piyasayı Yorumladı

Paylaşılan teknik analizlere göre bu hafta itibariyle yatırımların yönü değişti. Bitcoin cephesinde birçok kişi bunun bir düzeltme olduğunu düşünürken, uzmanlar Bitcoin’in 2017 formasyonuna benzer şekilde hareket edeceğini belirtiyorlar. 42 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmenin ardından tepki alımları gelebileceği ifade edilirken, fiyatın 33 bin dolara kadar düşmesi bekleniyor. BTC’nin bu fiyat bandına düşmesi durumunda yeniden tepki alımlarıyla birlikte fiyatını yeniden 50 bin dolara kadar yükseltebileceği tahmin ediliyor. Destek noktalarını tek tek kıran Bitcoin için önümüzdeki günlerde sert dalgalı hareketler gözlemlenebilir.

Altın piyasalarında ise yatırımcılar yükselişi işaret ediyor. Küresel piyasalarda altın ONS fiyatı ikili dip formasyonu gerçekleştirdi. Uzun bir süredir dalgalı hareketlerine devam eden altın ONS fiyatı için 1900 dolar ve 2000 dolar hedefleri bulunuyor.

Dolar kurunun dip seviyelerde olması da altın fiyatları için yeşil ışık yakmış durumda. Yüksek faiz politikasıyla baskılanan dolar kuru, önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş yükselişe geçebilir. Bu durumda da ülkemizdeki altın fiyatları yukarı yönlü sert hareket edebilir.

Hem dolar kurunda yaşanacak artış hem de küresel piyasalarda altın ONS fiyatının artış beklentisi, ülkemizde ki altın yatırımcılarını da heyecanlandırdı. Gram altın için 440 TL, 472 TL ve 500 TL hedefleri bulunuyor.