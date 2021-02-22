Hypernominalization Ne Demek? Elon Musk Gece Yarısı Tweetleri! Doje 4 Doge Ne Demek

Attığı tweetlerle adeta kripto para piyasasına yön veren Elon Musk, bu gece yarısında arka arkaya anlam verilemeyen tweetler attı. Tweetleri görenler “Dojo 4 Doge ne demek, hypernominalization ne demek?” şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki Dojo 4 Doge ve hypernominalization Türkçe anlamı ne? Elon Musk ne demek istedi?

Elon Musk geçtiğimiz günlerde çeşitli tweetler atarak adeta coinlere yön vermişti. Bu gece 2 adet tweet attı ve görenler Elon Musk’ın ne demek istediğini neyden bahsettiğini çözemedi.

Attığı tweetler şu şekilde oldu;

Dojo 4 Doge

Hypernominalization

İki tweet’te de ne demek istediği anlaşılamadı.

Doje 4 Doge Ne Demek?

Doje 4 Doge tweetinin Türkçe çevirisi kimse tarafından bulunamadı.

Hypernominalization Ne Demek?

Hypernominalization ise kelime anlamı olarak hipernormalleşme anlamına geliyor. Fakat attığı tweette bu kelimeyi hangi bağlamda kullandığı anlaşılmıyor. Bu nedenle Elon Musk son tweetlerinde ne demek istedi sorusu ne yazık ki cevap bulamadı.

Sosyal medyada herkes Elon Musk’ın attığı hypernominalization tweetini, kelime benzerliğinden dolayı 2016 yılında BBC’ye ait HyperNormalisation belgeseliyle alakalı olduğunu düşündü. Bu belgeselde hükümetlerin, finansörlerin ve teknolojik ütopiklerin 1970’lerden beri karmaşık gerçek dünyadan vazgeçtiklerini ve şirketler tarafından yönetilen ve politikacılar tarafından istikrarlı bir şekilde tutulan daha basit bir sahte dünya inşa ettiklerini ele alıyor. Herkes tweetin bu belgeselle alakalı olduğunu düşündü ve Doge Coin ile bağlantısını çözmek için belgeseli izlemeye başladı. Ancak sanılanın aksine Elon Musk’ın attığı tweette geçen hyper-nominal-ization kelimesi aslında bir fiyatın ya da para miktarının çok küçük olduğu, gerçek değerin veya maliyetin çok altında olduğu anlamına geliyor.

Elon Musk’ın attığı tweetin ardından Doge Coin yükselir mi düşer mi araştırılıyor. Hipernormalleşme kelimesinin Doge Coinle bir bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Dünya basınında Elon Musk’ın bu tweeti atmasının ardından Doge Coin’in en az 10 katı yükseleceği ve 4 lira olacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 01:45