Hükümetten müjde! Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve tüm banka borçlarını Hazine karşılayacak!

Ve Beklenen gelişme gerçek oluyor! Hükümetten vatandaşlara nefes alabileceği yeni bir paket geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümet yeni bir paket hazırlığında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce açıkladığı "Aile, Vatandaşlar ve esnaflara" tam anlamıyla bakamadık! Bunun bilincindeyiz ancak herşey çok farklı olacak açıklaması vatandaşı heyacanlandırdı! Kamu bankaları ve bir çok özel banka desteğiyle Hükümetten yeni destek paketi geliyor! Hemde bu destek paketi tüm bankalardan onaylı! Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, Ziraat Bankası ve TEB başta olmak üzere bir çok bankadan ortak bir karar geliyor! Banka borçları Hazine tarafından karşılanacağı yepyeni bir destek paketi geliyor! İşte Erdoğan'ın "Çok yoğundum yetişemedim, perşembe olmasını günlerce bekledim ancak yetişmediği" dediği yeni müjdesini sizlere açıklıyoruz!

Borçlar 1 yıl erteleniyor!

Sadece Kamu bankaları değil, tüm banka borçlarına 1 yıl erteleme geliyor! Bankaya borcu olan vatandaşların 1 yıl boyunca borçları ertelenecek. Ödeyemeyecek durumda olan veya 1 yıl ödemek istemeyen vatandaşlara banka ayırmaksızın borçları 1 yıl süreyle ertelenecek! Daha önce 6 ay ve 8 ay gibi tarihlerin duyurulması sonrası Yıl sonuna kadar tüm banka borçları 1 yıl süreyle erteleniyor! İşte Hükümete destek veren bankalar!

Hangi Bankalar 1 yıl borç erteleyecek?

1- Halkbank

2- Vakıfbank

3- Ziraat Bankası

4- İş Bankası

5- Akbank

6- Garanti Bankası

7- TEB

8- İNG Bank

Şu an için 3 kamu ve 5 özel bankanın ikna edildiği öğrenildi! Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası baştan beri kabul ettiği banka borçlarını 1 yıl erteleme, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB, İNG ve Akbank tarafından da devlete ve hükümete destek amacıyla onaylandı! Peki borçlar nasıl ertelenecek?

Faizlerin hepsini Hazine karşılayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımız mutlu edemedik sözleri sonrası vatandaşların 1 yıl borç yükünü hafifleteceği erteleme sonrası büyük müjde ertelemeden ziyade erteleme faizleri! Bankalara borcu olan vatandaşların tüm faizleri Hazine tarafından karşılanacak! Recep Tayyip Erdoğan müjdesiyle erteleme faizleri 1 yıl boyunca vatandaşlar sadece anaparasını ödeyecek ve kredi faizleri Hazine tarafından karşılanacak.

Yaşanacak bu süreçte Devletin Hazine duyurusu sonrası Kamu bankaları ve 5 özel bankanın yanına tüm bankaların katılması bekleniyor. Duyuru için Devletin kredi erteleme faizleri nasıl ödeyeceği konusunda anlaşma bekleniyor. Kamu bankaları kabul etse özel bankalar Faizleri hemen ödeyin ısrarı var. Ancak hükümet bizde Pandemi yaşıyoruz! 1 yılın sonunda faiz borcunu biz ödeyelim diyerek diretiyor! Ancak masadan gelen haberlere göre Bankaların da yıl sonunda faizleri Hazine tarafından ödenmesine sıcak baktığı öğrenildi.

1 Yıl Süreçte Hiç bir faiz alınmayacak!

Anlaşmanın duyurulması halinde 1 yıl süreçle şu an borcunuzu direk erteleyerek Ocak 2022 yılına kadar bankalarla kredi işinizin kalmaması planlanıyor! Karar resmileşir resmileşmez Erdoğan Vatandaşa sesleniş programında 1 yıl borç erteleme duyurusu gelecek!