Hükümetten Büyük Destek! Sosyal Ekonomik Destek Paketi Duyuruldu

Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak uygulanan Sosyal Ekonomik Destek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla veriliyor. Çocuğu okuyan ancak öğrenciliği sırasında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere verilen destek, okuyanların öğrencilik yaşamlarını sıkıntı çekmeden geçirebilmelerini öngörüyor.

Sosyal Ekonomik Destek ya da kısa SED, çocukları okuyan ailelere veriliyor. Öğrencilik yaşamı sürdüren ancak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilerin ailelerine verilen SED, bu sebeple öğrencilik yaşamlarının etkilenmemesinin sağlanması hedefleniyor. SED Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuğu okuyan ve belirli şartlara sahip ailelere veriliyor. Çocukların hangi okula devam ettikleri, alınan desteğin miktarını da belirliyor.

Sosyal Ekonomik Destek Nedir?

Sosyal Ekonomik Destek veya kısa adıyla SED, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan, çocukları okuyan ailelere aylık olarak verilen düzenli bir destek. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilerin ailelerinin, bu şekilde desteklenmesini ve dolayısıyla öğrencilerin, öğrencilik yaşamlarının bu olumsuzluklardan etkilenmemesini sağlamaya odaklanmış bir destek türüdür.

Sosyal Ekonomik Destek öğrencilerin sosyal yaşam konforuna sahip olabilmeleri ve temel ihtiyaçlarını sorun yaşamadan karşılayabilmeleri amacıyla sunuluyor. Dolayısıyla okuyan çocukları bulunan ancak, sosyal yaşam konforunu sağlayamayan aileler SED başvurusu yapabiliyor. Maalesef bu destekten tüm öğrenciler yararlanamıyor. Öğrencilerin ve ailelerin Sosyal Ekonomik Destek’ ten faydalanabilmesi için belirli koşulları taşıyor olmaları gerekiyor.

Sosyal ekonomik Destek Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Farklı kesimlerin farklı ihtiyaçlarına göre belirlenmiş çok çeşitli destekler bulunuyor. Sosyal Ekonomik Destek ihtiyaç sahipleri olan öğrencileri hedefleyen bir destek olarak sunuluyor. Başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ ne şahsen yapılabiliyor.değişiklik gösterebiliyor. Temel olarak gereken belgeler şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

Başvuru dilekçesi,

Öğrenci Belgesi ( Herkesten İstenmiyor)

Sağlık Belgesi ( Herkesten istenmiyor)

İŞ-KUR ya da meslek kurslarına başvurulduğunu gösteren belge

Bu belgelerin bir kısmı her başvuru sahibinden istenmiyor. Başvuru sırasında hangi belgelerin gerektiğini müdürlükler başvuru sahiplerine iletiyorlar. Başvuruların sonuçlanması uzun sürmüyor. Verilen desteğin miktarı, okuyan çocuğun yaşı, hangi okula devam ettiği gibi koşullara göre değişiyor. İlköğretim öğrencisi için 684 TL, Ortaöğretim öğrencisi için 730 TL, Üniversite öğrencisi için 830 TL olarak ödenen bu destek, öğrencilerin daha kaliteli bir öğrencilik yaşamı sürdürebilmelerini sağlıyor.