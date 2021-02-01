Hükümet Başvuran Herkese 1000 Lira Ve 4 Ayrı Destek Verecek! 2021 Devlet Yardımları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik zorluklara neden olan koronavirüs salgının ardından devlet, desteklerini arttırdı. Gıda, odun, kömür, elektrik desteklerin yanı sıra 1000 lira pandemi yardımı da yapılıyor. 1000 lira pandemi destek ödemelerinde 3. faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 4.faz başvuruları başladı. Peki kimler tüm bu yardımlardan yararlanabilecek?

Hükümet, tüm vatandaşlara 4 ayrı destek vereceğini açıkladı. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların etkilerini azaltmak adına 1000 lira pandemi desteği ve yiyecek, odun, kömür ve elektrik takviyeleri gibi çeşitli yardımlar verilecek. Bunların yanı sıra engelli, dul veya yaşlı vatandaşlara barınma yardımı kapsamında yardımlar verilmeye devam edilecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği yardımlardan en çok tercih edilenlerden birisi olan gıda yardımlarının başvuruları da sürecek. Bunlara ek olarak çok sayıda başvuru alan 1000 lira pandemi yardımına da yeni başvurular alınacak. Haberimizde 4 farklı devlet yardımından söz edeceğiz. İşte bu yardımlar hakkında merak edilen tüm detaylar...

1000 LİRA PANDEMİ YARDIMI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadele etmek için maddi anlamda zor durumda olan ve ekonomik gücü yetersiz kalan vatandaşlara pandemi yardımı kapsamında 1000 lira nakit ödemesi yapıldı. Pandemi destek ödemelerini ilk 3 fazı tamamlandı. 4. faz pandemi yardımı başvuruları alınmaya başlandı. E-devlet üzerinden yürütülen başvuru işlemlerinde T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıra verilmektedir. Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını yine aynı ekrandan takip edebilirsiniz. 1000 lira pandemi yardımı her hanede sadece bir kişiye verilecek.

160 LİRA ELEKTRİK YARDIMI

Devlet tarafından verilen bir diğer yardım ise ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara elektrik yardımıdır. Hane içinde yaşayan kişi sayısına göre verilen bu yardım 160 liraya kadar verilmektedir.

VAKIFLAR TARAFINDAN VERİLEN YARDIMLAR

İhtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar sağlayan kurumlardan biri de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat gitmesi ya da online bir şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Kişinin başvuru yaptığı yardım alanına göre çeşitli belgeler talep edilecektir.

GIDA YARDIM KOLİSİ NASIL ALINIR?

Devlet tarafından verilen kuru gıda yardım paketinde 15 kalem gıda ürünü bulunmaktadır. Bir-iki kişilik ailelere 14 kilogramlık A tipi koli verilir. Üç-dört kişilik ailelere ise 21 buçuk kilogramlık B tipi koli verilirken 5 ve üzeri kişilik aileler için 28 buçuk kilogramlık Ctipi koli sağlanır.

2021 yılında her ay 20 bin 315 aileye gıda yardımı kolisi verilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan gıda yardımı alma koşullarına göre sosyal güvencesi olmayan ya da geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayan vatandaşlar, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz aylığı alanlar gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bizzat başvuru yapamayan vatandaşlar ise posta yoluyla başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletebilirler. Gıda yardım kolisi alan vatandaşların ölmesi, bakım altına alınması, kuruma bilgi verilmeden koliyi 3 defa teslim almaması ya da muhtaçlık durumunun ortadan kalkması halinde gıda yardımı kolisi yardımı kesilir.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 10:40