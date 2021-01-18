Hiçbir Ücreti Yok! Başvuru Yapana 36 Vadeli Kredi Kampanyası

Vatandaş tarafından da bilindiği gibi ihtiyaç kredileri içerisinde belirli dönemlerde değişiklik meydana gelmektedir. Bankalara nakit ihtiyacı olan bireyler için çeşitli zamanlarda farklı kampanyaları duyurarak kişilerin bu mağduriyetinin giderilmesini sağlamayı hedefliyor. Uygun faiz oranları ile birlikte birçok kişiye fırsatlar sunulduğu gibi vade süresinin uzunluğu ile de ödeme kolaylıkları müşteriler için sunuluyor. Dosya masrafı yok, tahsis ücreti yok adı altında çeşitli kampanyalar müşterilere sunularak kısa süre içerisinde kolay ödeme imkânları sağlanıyor.

Faiz Oranları Ne Kadar, Hangi Bankalar Veriyor?

2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemlerde bankalar tarafından vatandaşlara çeşitli müjdeler gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgını sebebi ile birçok kişinin nakit ihtiyacı yaşadığı bilinmekle birlikte kişilerin durumlarının daha iyi olabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Birçok bankanın 75 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli kredi imkânı sunduğu bilinmektedir.

Aylık ödeme tutarı ve faiz oranları konusunda da birçok kişi araştırmalar yapmaktadır. yapılan araştırmalar sonucunda elde edilmiş olan bilgilerin de kişiler uyma durumunda sise vatandaşlar genel olarak banka şubelerine giderek diledikleri kadar kredi imkânından anında fayda alabilmektedir. Kişiler aktif olarak belirli şartları taşımaları durumunda kredilerden faydalanabilmektedir. Bankalar Birliği tarafından belirlenmiş olan şartların taşınmaması durumunda ise başvuru yapan kişilerin talepleri reddedilecektir.

Bankalar tarafından verilen kredi teklifleri içerisinde müşterileri en çok memnun eden teklif ise Enpara tarafından verilmiştir.vatandaşa sunulmuştur. Kredim kampanyası içerisinde belirlenen kurallara göre ise kişilerden herhangi bir şekilde dosya masrafı talep edilmemektedir. Yapılan çalışmalar ile birlikte de şu ana dek binlerce kişinin bu ihtiyaç kredisinden faydalanmak amacı ile bankaya başvurduğu bilinmektedir.

Diğer bankalara da göz atıldığında ise aynı özellikleri vatandaşa sunmakta olan Ziraat Bankası % 1, 64 faizli kredi imkânını müşterilerine sunmaktadır. Kısa süre içerisinde binlerce talep edilmiş olan kredi ile birlikte kişiler korona virüs salgını kapsamında yaşadığı zorluklardan ve nakit sıkışıklığından kurtulmak istemektedir.

36 Ay Vadeli Kredi Sunan Bankalar Hangileridir?

Bankalar genel olarak müşterileri için belirli zamanlar içerisinde çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Sunulan fırsatlar çerçevesinde ise kişilerin nakit sorununun ortadan kalkması hedeflenmektedir. Bankalar belirlemiş oldukları faiz oranları ile birlikte vatandaşı memnun ederek bünyelerine kazandırmak istemektedir. 36 aya varan vadeli kredi veren bankalar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi

İş Bankası ihtiyaç kredisi

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi

Akbank ihtiyaç kredisi

Enpara ihtiyaç kredisi

Belirlenmiş olan bankaların sunmuş olduğu fırsatlardan faydalanabilmek için ise kişilerin belirli özellikleri taşıması gerekmektedir. Kredi sicil puanının düşük olmaması, kefil sunulması, sunulan kefilin de puanının bozuk olmaması, belirli oranda aylık gelir olması gibi durumlara sahip olan kişiler ise bu kredi fırsatlarından kolaylıkla fayda görebilmektedir.