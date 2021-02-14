Hiç Sigorta olmadan 22 sene evli kalarak emekli olabilirsiniz!

Özellikle de söz konusu pandemi sürecinin başlaması, emeklilik başvurularının da fazlalaşmasına neden olmuştur. Fakat pandemi sürecinin başlamasına rağmen emekli olmak isteyen fakat hala olamayan birçok vatandaş bulunmaktadır. En son yayımlanan haberler ise; Sigorta olmadan 22 sene evli kalarak emekli olabilirsiniz! Yönünde olmuştur. Bu haberin gündeme gelmesi ise; birçok kadının fazlasıyla ilgisini çekmiştir. Şimdilerde birçok kadın çalışan, evlenerek nasıl emekli olunacağı konusunda çeşitli araştırmalar yapmaya devam etmektedir.

Kadınların Emekli Olabilmek İçin Yeni Yöntemi Nedir?

Ev hanımları için emeklilik yöntemi gündemi en meşgul edilen konular arasında yer almaktadır. Kadın vatandaşların emekli olması, maalesef erkeklere göre daha zor gerçekleşmektedir. Söz konusu durumun ise; birden fazla sebebi olabilir. Yaşadığımız toplumun şartlarından ötürü ve kadınlarımızın kendi özel hayatından kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı birçok kadın iş hayatına geç başlamaktadır. Hatta bazı kadınlar hayatları boyunca herhangi bir işte çalışmaz ya da evlendikten ve çocuğu olduktan sonra sahip oldukları işten vazgeçmektedirler. Bu durum ise; kadınların gelecekte yaşayacakları hayatın şimdiye göre de daha zor şartlar altında devam etmesine neden olmaya da devam etmektedir. Kadınların emeklilik yaşı erkeklerden daha düşük olsa bile, emekli olamayan birçok kadın nasıl emekli olunur? Konusu hakkında çeşitli araştırmalar yapmaya devam etmektedir.

Özellikle birçok ev hanımı emekli olmayı hayal olarak görmektedir. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda ise; meclise yeni bir öneride bulunulmuştur. Yapılan önerilere göre; ev hanımlarının emekli olabilmesi için; yeni yaptırımlar gerçekleştirilmesi nezlindedir.

22 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Oluyor

22 yıl evli kalmak kadınları emekli ediyor, konusuyla ilgili yapılan bürün açıklamalar, özellikle de ev hanımlarının umut bulmasını sağlamıştır; eğer siz çalışan ve sigortalı bir kadınsanız ise; 2208 yılı ve sonrası senelerde iş hayatına atılmış biriyseniz, emekli olabilmeniz için karşılamanız gereken şartlar şunlardır;

Sigorta yatırma sürenizin 20 yıl olması gerekmektedir.

Toplam prim gün sayılarınızın ise; 7.200 ve üzeri olması gerekmektedir.

Fakat yukarıda belirtilmiş olan süreyi bütün kadınlar tamamlayamaz. Hem daha önce çalışmamış ev hanımları hem de bugün sayısını tamamlayamayacak durumda olan birçok kadın için; özel bir yasa çıkarılmıştır. Geçtiğimiz dönem içerisinde tasarlanmış olan bu yasa, belirli şartlar dahilinde gerçekleşmektedir. Daha önce herhangi bir iş girişimi bulunmayan kadınların emekli olması ve ileriki dönemlerde kendilerine ait bir maaş alabilmeleri için; toplamda 22 yıl boyunca evliliklerini sürdürmeleri gerekmektedir. Siz de evliyseniz ve daha önce herhangi bir işte çalışmadıysanız yeni ortaya çıkarılan bu yasadan faydalanmanız mümkündür.

Evli Kadınlara Tanınan Emeklilik Şansı Tanınan Yasanın Şartları Nedir?

Evli kadınlara emekli olma fırsatı tanıyan bu yasadan yararlanmak ve ilerideki hayatınızı daha rahat bir şekilde sürdürmek istiyorsanız; karşılamanız gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar ise, şu şekilde paylaşılmıştır;

SGK ile herhangi bir ilişkinizin bulunmaması gerekmektedir.

Kadınların 22 yıl boyunca devam eden bir evliliğinin olması gerekir.

50 yaş sınırını doldurmuş ya da bu yaş sınırının üzerinde olmanız gerekecektir.

18 yaş sınırının geçilmiş olması gerekir.

Önceki hayatınızda SGK ile bir bağlantınız olsa bile, başvuru yaptığınız zaman SGK ile herhangi bir ilişkiniz olmamalıdır.

Yapmış olduğunuz evliliğin 1999 yılından önce gerçekleşmiş olmalıdır.

Malullük ya da yaşlılık için verilen aylık ücretlerin alınmaması da kadınlar için geçerli bir kural değildir.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 12:15