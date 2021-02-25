Hiç Bir Koşulda Geri Ödenmeyecek 33 Bin TL Hibe Desteği Kararı!

Devlet tarafından verilen desteklere pandemi sürecinde de tüm hızıyla devam ediliyor. Vatandaşlarımıza gıda, barınma, yiyecek ya da kira yardımları gibi birçok konuda destek sağlanmakta. Bunların yanı sıra vatandaşlarımıza maddi yardımlarda yapılmaktadır.

2021 destekleri devam ederken birçok vatandaşımız ihtiyacı olduğu halde bilgi sahibi olmadığı için birçok destekten yararlanamamaktadır. Az bilinen ve devlet tarafından verilen desteklerden birtanesi ise ev desteğidir. İlk defa ev alacaklara devlet tarafından yardım yapılıyor. Ev alacaklar için yapılan devlet destek ödemeleri 2021 yılında yükseltildi. Yeni kararla birlikte vatandaşlarımıza 33 bin liraya kadar devlet desteği sunuluyor. Üstelik hibe kapsamında verilen 33 bin TL destek hiçbir koşulda geri ödenmeyecek. Birçok vatandaşımız ise bu destekten haberdar değil. İşte ilk kez ev alacaklar için devlet tarafından verilen ev desteğine dair detaylar;

Hiç Evi Olmamış İlk Evini Alacak Herkese Devlet Desteği!

Devletimiz tarafından vatandaşlara sunulan bir diğer destek ise ev desteği. Daha önce hiç evi olmamış, ilk defa ev alacaklar için devlet destek bütçesi ayırmaktadır. Birçok vatandaşımız ise bu destekten bihaber. Bizde sizler için bu desteği ince ayrıntılarına kadar ele aldık.

Vatandaşlarımızın konut desteği alabilmesi için; hiç ev almamış, ilk kez ev alacak olması gerekmektedir.

33 BİN TÜRK LİRASI HİBE DESTEĞİ

Vatandaşlarımıza ilk evleri için verilen destek tutarı ise 2021 yılında 33 bin Türk lirasına kadar yükseltildi. Her yıl ise bu hibe desteği artıyor. Peki devlet tarafından verilen ev desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

DEVLET İLK DEFA EV ALACAKLARA DESTEK VERİYOR

Kiradan sıkılan ve kendi evi için çalışan vatandaşlarımıza bir yardım eli de devletten geliyor. Vatandaşlarımıza verilen bu destek ise tamamen karşılıksız. Vatandaşlarımız aldıkları bu parayı faizli ya da faizsiz hiçbir koşulda geri ödemiyor.

Devlet verdiği bu destekle vatandaşlarımız en temel haklarından biri olan barınma için onları desteklemiş oluyor. Vatandaşlarımıza ise birikim yapmak ve hayallerindeki eve kavuşmak kalıyor. Peki bu süreç nasıl işliyor ve koşullar neler?

DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKENLER

Ev sahibi olmayı dileyen vatandaşlarımızın yapmaları gereken ilk şey ise kendilerine bir birikim hesabı açmak. Bunun için vatandaşlarımız özel ya da kamu bankası fark etmeksizin herhangi bir bankaya başvurabilirler. Konut birikim hesabını açan vatandaşlarımızın her ay bu hesaba düzenli şekilde para yatırması gerekmektedir.

Ödemeler ise bu aşamada kişilere özel oluşturulacaktır. Vatandaşlarımız 3 aylık ya da 6 aylık ödeme planları yapabileceği gibi her ay düzenli ödeme planlarından da yararlanabilirler.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Konut hesabında ise dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle vatandaşlarımızın ödemeleri düzenli olmalı ve belirlenen asgari ücret tutarının altına düşmemelidir.

Bir diğer önemli nokta ise hesaptan paranın çekilmemesi. Unutulmamalıdır ki bu bir birikim hesabı. Eğer vatandaşlarımız birikimleri erken çekerlerse kendilerine devlet tarafından sunulacak hibe desteğinden maalesef ki yararlanamazlar.

Vatandaşlarımıza ise hibe desteği hesapta birikim yaptıkları süreye oranla verilecek. Sadece süre değil tabi aynı zamanda hesaptaki birikim miktarı da önemli.

Vatandaşlarımız hibe desteğinden yararlanmak için en az 3 yıl yani 36 ay boyunca en fazla da 5 yıl boyunca birikim yapabilirler.

Bankada biriken paranın ise %15 ila %20’lik kısmı vatandaşlarımıza hibe olarak devlet tarafından karşılıksız konut desteği için verilecek.

2021 DESTEK TUTARLARI

Eğer vatandaşlarımız 36 ila 47 ay arasından birikim yaptılarsa 27 bin Türk lirasına kadar

48 ila 59 ay vade birikimleri içinse 29 bin 72 Türk lirasına kadar

60 ay ve üzerindeki birikimleri içinse en fazla 33 bin Türk lirasına kadar devlet desteği alabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet desteğinden yararlanıp konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın sağlaması gereken bazı koşullar vardır. Bunlar ise şu şekilde;