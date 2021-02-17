Hesaplarınızı kontrol edin silinecek! Geç kalanlar yandı

Siz de hesap açtığınız bankalardan birini hatırlamıyorsanız, sorgulama işleminizi yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde hesabınız kısa bir süre içerisinde tamamen silinecektir. Eğer önceden açtırmış olduğunuz hesabın varlığını hatırladıysanız da müşteri hizmetlerine bağlanabilir ya da hesabınızdan herhangi bir işlem yaparak banka hesabınızın silinmesini engellemeniz mümkün olacaktır.

Bankalar Hesapları Neden Siliyor?

Hesapların silineceği haberleri yayımlandıktan sonra, müşteriler bankalar hesapları neden siliyor? Sorusunu sıklıkla yöneltmeye başlamıştır. Banka hesaplarının iptal edilmesinin temel sebebi ise; geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bankalarda kalan para miktarının 1 milyar lira olduğu belirlenmiştir. Durumun bu şekilde olduğunu belirten banklar ise; kendi internet siteleri üzerinden para unutan kişilerin bir lisesini yayımlamıştır. TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yetkililerinin yayımladığı bu listeye; adınızı soyadınızı, yazarak sizin adınıza herhangi bir hesabın olup olmadığını sorgulamanız mümkün olacaktır.

Bankalar konu hakkında müşterilerine uyarıda bulunmaya devam ediyor. Başvurular için son tarihi de kaçırdıysanız, ücretlerinizi tahsil etmeniz mümkün olmayacaktır. Unutulan hesaplarda bulunan paraların tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na geçecektir. Hesabınızda unutulan paraların sorgulamasını e-devletiniz üzerinden yapmanız da mümkündür.

Bankalarda Unutulan Paraları Alabilmek için Süre Ne kadar?

Özellikle de yeni iş girişiminde bulunmak isteyen birçok vatandaş, çeşitli bankalardan yeni hesaplar açmış ve bu hesapların varlığını da unutmuştur. Şimdilerde ise; unutulan paralarınızın bankalar tarafından size geri iade edileceği bilgisi verilmiştir. Bu işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşların en sık sorduğu sorulardan bir tanesi ise; hesabımızda unuttuğumuz parayı alabilmek için son gün ne zaman? Sorusu olmuştur. Hesabınızda unuttuğunuz paranın bankalardan iadesini almak istiyorsanız; 15 Haziran tarihine kadar bankaya başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu tarihi kaçırmanız durumunda ise; unuttuğunuz paranın iadesini almanız maalesef mümkün olmayacaktır. Sahip olduğunuz para kalıcı olarak TMSF kurumuna devredilecektir.

Unutulan Paralar Neden TSMF’ye Devrediliyor?

Bankaların yeni yaptırımlarını öğrenen birçok vatandaş unutulan paralar neden TSMF’ye devrediliyor? Sorularını yöneltmeye devam etmektedir. Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu kurumunun amacı; katılım fonuna sahip olan kişilerin bütün menfaatlerini ve haklarını güvene altına almaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de yer alan bütün mevduat hareketleriyle ve katılım fonu kulüpleriyle ilgili de yetkili mercidir. Bu nedenle bankaların yönetimi de TMSF kurumuna verilmiştir. Bu nedenle de bankalar üzerinden gerçekleştirmediğiniz ve hesabınızdaki paraları almamanız durumunda, paralarınız kuruma devredilecektir. Ancak TMSF’nin asıl amacı sizin bu durumdan mağdur olmamanız ve hesabınızda unuttuğunuz paraları yeniden almanız olmuştur.

Bankalarda Unutulan Paramızı Nasıl Alabiliriz?

Özellikle de pandemi döneminde mağdur olan birçok insan, yeni yayımlanan haberleri duyunca bir hayli heyecanlanmışlardır. Bankaların hesaplarda unutulan paraları ödediğini öğrenen vatandaşlar bankalarda unutulan paramızı nasıl alabiliriz? Sorusunu sormaya da devam etmektedirler. Eğer TMSF üzerinden ya da e-devlet sisteminden sorgulama işleminizi gerçekleştirdiyseniz ve hesabında para unutan vatandaşlardan biri olduğunuzun tespitini de yaptıysanız, para unuttuğunuz bankaya başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Bankalar taleplerinizi aldıktan kısa bir süre sonra, ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlayacaktır. Ancak 15 Haziran tarihinden sonra yapacağınız başvuruların bir hükmü olmadığı için; sorgulama işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirip başvurularınızı tamamlamanızda fayda vardır.