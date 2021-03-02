Hesaplarınızı Kontrol Edin Para Yatmış Olabilir! Binlerce Kişinin Haberi Yok

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insan işini kaybetmiş, iş yerini kapatmış ve maddi olarak kötü etkilenmiştir. Her şeyin pahalılaştığı günümüzün hayat şartlarında vatandaşlar kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadır. Ancak ne yazık ki bazı kişiler maddi destek olmadan temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma geldi.

Tam bu durumda vatandaşın yardımına devlet koştu. Oluşturduğu pandemi destekleri, faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşa adeta can suyu oldu. Emekli, çalışan, çalışmayan, kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin yararlanabileceği pandemi destek paketleri oluşturan devletin en çok talep alan yardımı 1000 TL Pandemi Destek Ödemesi oldu.

Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlardan beri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen 1000 TL nakdi yardımından milyonlarca kişi faydalandı. Ancak çoğu vatandaş, devletten 1000 TL para yardımı alabileceğinden hala habersiz. Başvurması durumunda kolayca maddi destek alabileceği halde, yardımdan haberdar olmadığı için bu fırsatı kaçırıyor.

1000 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Devletin koronavirüs salgını sürecinden maddi olarak kötü etkilenen ve yardıma ihtiyacı olan hemen hemen her vatandaşa sağladığı nakdi yardımdan yararlanmak için karşılanması gereken belli başlı koşullar vardır. Hane başına 1000’er lira olarak verilecek olan bu maddi yardımdan; kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneğinden yararlanan vatandaşlar ve 1. ve 2.faz 1000 TL nakdi destekten yararlanmış olan vatandaşlar hariç olmak üzere tüm vatandaşlar başvuru yapabilmektedir.

Kişilerin başvuru yaparken bilgilerinin tamamen doğru olması büyük önem taşımaktadır. Sistemde kayıtlı olan bilgilerinizle, sizin beyan ettiğiniz bilgilerin çelişmesi durumunda ne yazık ki pandemi desteği almaya hak kazanmanız mümkün olmayacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz kişilerin haricinde olan herkes pandemi desteğine başvurup yararlanabilecektir.

1000 TL MADDİ DESTEĞE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile birlikte 3.faz pandemi sosyal desteğinin başvurularının ikinci bir değişikliğe kadar süreceği bildirildi. Yani aksi halde bir açıklama yapılmadığı halde 3.faz nakdi yardım başvuruları alınmaya devam edecek. 1000 TL sosyal yardım başvurunuzu yapmak için ilk olarak e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, kişinin çalışması durumunda aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileriniz talep edilecektir ve bu aşamada her bilginin doğruluğundan emin olmalısınız. Çünkü söz konusu bilgiler ve sizin beyan ettiğiniz bilgiler sistemden kontrol edilecektir ve yalan yanlış bilgi vermeniz durumunda yardımdan yararlanma hakkınızı kaybedeceksiniz. Gerekli bilgileri girmenizin ardından devam et butonuna tıklayın ve başvurunuzu tamamlayın.

BAŞVURUNUZU SORGULAMAYI UNUTMAYIN

Bazı vatandaşlar pandemi destek parasına başvuru yapıyor fakat daha sonra sorgulama yapmadığı için pandemi desteği almaya hak kazandığını ve hesabına para yatırıldığını fark etmiyor. Bu kişiler paralarını almazsa haklarını kaybediyorlar ve bir daha pandemi desteğinden yararlanamıyorlar.

1000 TL SOSYAL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

3.faz pandemi destek sonuçları da başvuru yaptığınız e-Devlet platformu üzerinden sorgulanmaktadır. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların almaya hak kazandığı pandemi desteğinin ödemeleri kişilerin hesaplarına yatırılacaktır. Peki 1000 TL nakit yardımı nasıl sorgulanır?

Pandemi desteğine başvuru yaptığınız ekrandan pandemi destek sonuçlarını da kontrol edebilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var, 3.faz pandemi desteğinden yararlanabilmeniz için 1 ve 2.faz ödemelerini almamış olmanız gerekmektedir.

PANDEMİ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT

İhtiyaç sahibi olmasına rağmen 1000 TL nakdi yardım almaya hak kazanamayan vatandaşlarımız için hala çeşitli yardım fırsatları bulunmaktadır. Belediyeler tarafından bu kişilere gıda, kıyafet, yakacak, fatura, nakit yardımı gibi pek çok yardım sunulmaktadır. E-devlet sistemine giriş yapıp arama bölümüne “e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama” yazıp ilgili adrese tıklamanız durumunda belediyelere yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

Belediyelerden de yardım alamayan vatandaşlarımız, yine e-devlet üzerinden “Cimer Başvuru” yazıp ilgili bölüme girip “İstek” bölümüne tıklayarak yardım taleplerini iletebilirler. Açılan sayfada yaşadığınız maddi sıkıntıları yazarsanız ve bu yazdıklarınız gerçekten doğruysa İçişleri Bakanlığı tarafından size yardım verilecektir. Sorunlarınızı yazdıktan sonra sonraki sayfaya geçin ve talebinizin nereye gönderileceğini seçin. Bu aşamada seçmeniz gereken kurum “Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”dır. Başvurunuzu tamamladıktan sonra 500-600-700 lira civarında nakit yardımı ve çeşitli erzak yardımları alabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 18:57