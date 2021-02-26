Hesaplarınızı Kontrol Edin! Ödemeler Yattı!

Üstelik ne yazık ki ülkemizde sadece salgın sorunu yaşanmamaktadır.

Doğal afetler,

Kuraklık,

Ekonomik dengelerin bozulması da maddi zarar doğurmaktadır.

Sayılan nedenler kapsamında ülke tarafından yapılan yardımların sayısında bir atış gerçekleştirilmiştir. Son zamanlarda vatandaşlar meslek gruplarına göre değişim gösteren devlet desteklerini hesaplarına aktarabilmektedir. Bu tür yardımlar arasında;

Vergi ödemelerinin ertelenmesi

Vergi oranlarının düşürülmesi

Destek ödeme teminleri,

Hibe destek ödemeleri gibi başlıklar bulunmaktadır.

Bakanlıktan Beklenen Açıklama Geldi!

Hibe ödemeleri ya da kira destekleri genellikle esnaflara özel kampanyalar olarak tanımlamaktadır. Zira esnafların büyük bir kısmı salgın önlemleri yüzünden dükkanlarını açamamaktadır. Dükkanlarını açanlar ise salgın öncesinde temin ettikleri gelirleri elde edememektedir.

Durum sadece esnaflar açısından olumsuz sonuçlar doğurmamaktadır. Çiftçiler devlet desteği alan meslek gruplarından sadece biridir. Tarım ve Orman Bakanlığı konu hakkında yeni açıklamalara imza atmıştır. Zira çiftçilerin uzun zamandan bu yana bekledikleri ödemeler artık hesaplara gönderilmiştir. Çiftçiler son yıllarda;

Yaşanan kuraklık,

Toprak içeriklerinin bozulması,

Gübrelerin pahalı olması,

Organik tarımın masrafları gibi nedenler yüzünden maddi sıkıntı yaşamaya başlamıştır.

Bakanlık tarafından yürütülen destek paketi sayesinde meydana gelen maddi sıkıntıların ortadan kalkması beklenmektedir. Yağışların son zamanlarda artması ise kuraklık sorununun ortadan kalkacağına yönelik umutları doğurmuştur.

Destek Ödemeleri Hesaplara Gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde bir açıklamaya imza atmıştır. Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalar merakla beklenen çiftçi destek ödemeleri konusunu açığa kavuşturmuştur. Zira hem ödemelerin miktarları hem de ne şekilde yapıldığı artık kesinlik kazanmış durumdadır.

Vatandaşlar Hesaplarını Kontrol Etmeli

Bekir Pakdemirli planlanmış olan destek ödemelerinin planlandığı şekilde hesaplara gönderildiğinin altını çizmiştir. Ödemeler kapsamında çiftçilerin tarım adına daha rahat şekilde hareket edebilmesi beklenmektedir. Devletin çiftçilere özel destek planları her sene güncellenmektedir. Ödemelerin tamamlanmasından sonra bir sonraki sene için geçerli olacak çalışmalar başlayacaktır. Her sene ekonomik durumlara göre gönderimi yapılan miktarlarda da artış sağlanmaktadır.

Resmî açıklamalar çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak sorunun ortadan kalkmasını sağlamıştır. Çiftçiler destek ödemelerini bugünden itibaren banka hesaplarından çekebileceklerdir. Ancak destek ödemesi temin edecek olan milyonlarda çiftçi bulunmaktadır. Bu nedene bağlı olarak emekli ikramiyelerinde de olduğu gibi aşamalı bir yol izlenecektir.

Para aktarımları sıralı şekilde yapılacaktır. Sıralı aktarım olacağı için çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kayıtlı hesaplar kontrol edildiğinde son durum net bir şekilde görülecektir. Çiftçiler salgın kapsamında hesaplarına yatırılacak olan miktarları şubeye gitmeden;

Borç ödeme,

Havale,

EFT gibi başlıklar üzerinden kullanabilmektedir.

Kullanımlar için internet bankacılığı ya da mobil bankacılık işlemleri değerlendirilebilmektedir. Doğrudan banka ATM’leri üzerinden hareket edilmesi de pekâlâ mümkündür.

Destek Ödemelerinde Detaylar Açıklandı

Bekir Pakdemirli tarafından gerçekleştirilen açıklamalarda çiftçi destek ödeme miktarları konusunda da veriler paylaşılmıştır. Resmi veriler ışığında;

Hububat desteği 155 bin 179 çiftçiye

Yem bitkileri desteği 226 bin 70 çiftçiye yapılacaktır.

Çiftçilerin hesaplarına gönderilecek olan destek ödeme miktarları ise hububat desteği alacaklarda ortalama 762 milyon 500 bin TL civarındadır. Tutarların yem bitkileri açısından incelenmesi ise 500 milyon TL rakamları elde edilmektedir. Görüldüğü üzere devlet çiftçiler için ciddi bir bütçe hazırlamıştır. Çiftçilerin alacakları toplam destek ödemelerinde miktar 1 milyar 262 milyon TL’dir. Ödemelerin tamamlanmasından sonra yeni bir bakanlık açıklaması gelmesi de muhtemeldir.