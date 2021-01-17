Hesabınızı Kontrol Edin 1000 TL Yatmış Olabilir! E-Devlet üzerinden hemen bakın

Maddi açıdan büyük bir zorluk geçirmiş olan vatandaşa devlet tarafından 1000 TL yardım parası veriliyor. Birkaç kolay adım sonrasında başvuru yapılabildiği gibi incelemeler sonucunda dağıtım yapılabiliyor. 2020 yılının başında dağıtılmaya başlanmış olan 1000 TL yardım parası ile birlikte toplumun alım gücünün düşmemesi ve zor durumda kalmaması hedeflenmişti. İşten çıkarılmış olan kişiler bir yandan da işsizlik maaşı için başvuruda bulunabiliyordu. Yapılmakta olan yardımlar ile birlikte kişiler daha rahat bir nefes alabiliyordu.

Korona virüs salgınının devam etmesi ve vatandaşın maddi açıdan hala daha zorluk çekmesi itibariyle de yardımlar devam etmektedir. Yapılmakta olan yardımlar devlet tarafından karşılanmaktadır. Şimdiye kadar 3 faz olarak gerçekleştirilen yardımlar sürüyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmekte olan 1000 TL yardım parası için kişiler büyük bir heyecan ve umut beslemektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli yardımlar sağlamaktadır.

1000 TL Yardım Paraları Yattı Mı?

1000 TL yardım parasından faydalanmak isteyen birçok kişi e-devlet kapısı üzerinden başvurularını sürdürmektedir. Yapılan başvurular sonucunda başvuru yapan kişilerin durumları değerlendirilerek uygun bulunduğu hâllerde kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Yardım Paralarından Kimler Fayda Göremez?

5510 sayılı kanunun 4 / A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yardım paralarından fayda alamamaktadır.

5510 sayılı kanunun 4 / C maddesi kapsamındaki memurlar yardım paraları alamamakla birlikte sigorta durumlarında da iyileştirme yapılmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekli olmuş olanlar bu durumdan fayda görememektedir.

İŞKUR tarafından verilmekte olan İşsizlik Maaşı hizmetinden faydalanan kişiler ve Kısa Çalışma Maaşı alan kişiler bu yardım paralarından faydalanamamaktadır.

Aktif olarak çalışan kişiler veya sigorta primi yatmaya devam eden kişiler fayda alamamaktadır.

Pandemi yardım parası ile birlikte kişiler biraz da olsa rahat nefes alırken bir yandan da zor durumlarına çare aramak için zaman kazanabilmektedir. Korona virüs salgınının ülkemizde aktif bir şekilde yayılmasının ilk senesinin dolması ile birlikte birçok kişi hala daha maddi zorluklar ile mücadele etmektedir.genel olarak belirli özellikleri taşımak durumundadır. Başvuru sağlayan herkes bu durumdan fayda göremeyeceği gibi başvuru yapmakta da zorluk çekeceklerdir. E-devlet üzerine kayıtlı olan bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Maddelerde belirtilmiş olan kişiler yardım parasından fayda alamamaktadır. Belirtilen durumlara sahip olmayan kişiler ise kolaylıkla başvuru yapabildikleri gibi uygun görülmeleri durumunda da yardımdan faydalanabileceklerdir.

Yardım için 4.faz da yakın zaman içerisinde başlayacak. Korona virüs salgınının etkilerinin en az düşürülmesi için yapılan çalışmalarda birçok kişiye farklı sebeplerden ödemeler yapılmaktadır.

1000 TL Yardım Parası Kim Tarafından Verilir?

1000 TL yardım parası kim tarafından verilir sorusu da kişilerin kafasında yer etmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapışan çalışma ile birlikte ihtiyacı olan kişiler bu durumdan faydalanabilmektedir.

Sosyal yardımlaşma kurumları tarafından da desteklendiği gibi dağıtım aşamasında herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Birçok kişi bu durumdan faydalanabilmek için bir an önce başvuru yapmaktadır. Yapılan başvuruların sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edilebilmektedir.