Ülkemizin geçtiği zorlu pandemi sürecinde birçok banka ve bakanlıklar vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenlemeye devam etmiştir. En son yayımlanan herkesten habersiz yürürlüğe girdi! Fark eden vatandaşlar soluğu bankada aldı haberleri de bütün vatandaşların ilgisini çekmeyi başarmış ve konuya ilişkin araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Yeni yapılan çalışmalara göre vatandaşlara bir miktar devlet desteği verilecektir.

Pandemi döneminde birçok çalışma yapıldığı için; vatandaşın lehine olarak uygulanan yaptırımlar da karmaşa haline dönmüştür. Zorlu bir süreçten geçen esnaflar ve işinden ayrılarak ücretsiz izne çıkmak durumunda kalan insanlar, mağduriyetini her fırsatta dile getirmeye de devam etmektedir. Durumdan ötürü zor günler geçiren birçok insana hem bankalar hem de devlet destek oluyor olsa da, yapılan yardımlar kimseye yeterli gelmemiştir.

Bu durumun temel sebebi ise; 2021’de normalleşme adımlarının atılacağı düşüncesidir. 2020 yılının neredeyse tamamında yaşadığımız korona virüs hastalığının, 2021’de son bulacağı ve iş yerlerinin normale döneceği düşüncesi, birçok vatandaşın banka kredilerine başvurmasına ve birikimlerini harcamasına neden olmuştur. Ancak işler beklenildiği gibi gitmediğinden dolayı, 2021 yılında da pandemi süreci devam etmiştir. Özellikle de hala kapalı olan restoranlar ve kafelerin sahipleri, burada çalışan personeller evini nasıl geçindireceği ve varsa çocuklarına nasıl bakacağı konusunda büyük tereddütler yaşamaya devam etmektedir. Devlet konuyla yakından ilgilenip ihtiyaç sahiplerine birçok yardım kampanyası düzenlemiş olsa da sürecin uzaması bu kampanyaların yeterli olmamasına sebep olmuştur.

Vatandaşa Yapılacak Desteğin İçeriği

Devlet Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Son yayımlanan haberlerden sonra bankalara koşan birçok insan,konusunda da bilgi sahibi değildir. Devlet tarafından düzenlenen kampanyadan da nakit sıkıntısı çeken ve bu nedenle zaruri ihtiyaçlarını gerçekleştiremeyen insanların yararlanabilmesi ve mevcut durumlarını az daha olsa düzeltebilmeleri hedeflenerek düzenlenmiştir. Ancak devletin yaptığı yardımlardan faydalanabilmek için de bazı şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yardımlardan yararlanmanız ya da başvurularını gerçekleştirebilmeniz mümkün olmayacaktır. Başvurularınız ise; şu an aktif bir şekilde alınmaya devam etmektedir. Siz de yardım koşullarını karşılayan biriyseniz, başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkündür.

Yeniden gündeme getirilen bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, devlet desteğinden kimler yararlanabilir? Sorusunu sormaya devam etmektedir. Bu yardım kampanyasında, öncelikli olarak yaşlılar ve anneler düşünülmüştür. Özellikle de pandemi sürecini hamile olarak geçiren ve eşinin ya da kendiniz işten ayrılmak zorunda kalması ya da var olan iş yerini kapatmak zorunda kalan anneler, durumdan çok etkilenmişlerdir.

Yeni doğan bebeklerin masrafları, bütçeyi oldukça etkilen faktörlerden bir tanesidir. Devlet bu konuda hem bebeğe hem de aileye destek olmak amacıyla belli bir miktar para ödemektedir. Devletin yaptığı yardımlar sayesinde, çocuğunuzun mama ve bez gibi masraflarını karşılayabilmeniz de mümkün olacaktır.

Devlet Desteği Ne Kadar Veriliyor?

Devletin ihtiyaç sahiplerine ödeme yapacağını öğrenen birçok vatandaş devlet desteği ne kadar veriliyor? Sorusunu yöneltmeye başlamıştır. Genel olarak destekten yararlanabilecek yaşlılar ve yeni anneler, her ay 239 TL ücret alabilecekler. Eğer yeni çocuğunuz olduysa, başvuruları illa annenin gerçekleştirmesine gerek yoktur.

Gerekli mercilere müracaatta bulunan babaların da devletin verdiği destekten yararlanabilmesi mümkün olacaktır. Bu desteğin 12 ay boyunca kesintisiz olarak verilmesi de beklentiler arasındadır. Eğer ihtiyacınız varsa ve pandemi döneminden ötürü çocuğunuz masraflarını karşılamakta güçlü çekiyorsanız, devletin yaptığı ödenek hem sizler için hem de yaşlılar için bir miktar rahatlama sağlayacak şekildedir.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 00:22