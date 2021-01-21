Herkese Koşulsuz Şartsız Faizsiz 60 Ay Vadeli Kredi Verilecek! Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Süt üreticiliği ve besicilik, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin yanı sıra ülkede yaşanan kuraklık sorunundan da büyük oranda etkilendi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ise üreticileri rahatlatacak bir kampanyaya imza attı. Üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarını faizsiz olarak karşılaması için oluşturulan kampanya kapsamında Tarım Kredi ortağı olarak hayvancılık yapan üreticilere 60 ay vadeli faizsiz kredi verilecek.

Koronavirüs salgının yanı sıra son zamanlarda Türkiye’de artan kuraklık nedeniyle süt üreticiliği ve besicilik yapan vatandaşlarımızın desteklenmesi için Tarım Kredi yeni bir kampanya başlattı.

Tarım Kredi Yem AŞ ile iş birliği yapan Tarım Kredi iştiraki, kısa vadeli yem ihtiyaçlarını karşılanması için başlattığı yeni kampanya ile hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı olan üreticilerimize 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi vermeye başlayacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla Tarım Kredi’nin tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi için çeşitli çalışmalar yaptığını, kimyevi gübre ve karma hayvan yemi satışlarında tavan-taban fiyat uygulamasına geçtiklerini belirtti. Bunların yanı sıra kar odaklı fiyatlardansa piyasa düzenleyici fiyat politikası izlediklerinin altını çizdi.

Kooperatif ortakları için kredi maliyetlerini baştan bilmelerini sağlayacak şekilde tarımsal girdilerde sabit oranlı kredi uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Poyraz sözlerine bu kampanya kapsamında kredi kullanan kişilere 2 ay boyunca hiçbir kredi maliyetinin yansıtılmayacağını dile getirerek devam etti.

FAİZSİZ 60 GÜN VADE MÜJDESİ

Tarım Kredi iştirakinin Tarım Kredi Yem ile üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlattıklarını duyuran Poyraz, Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kullanılan karma hayvan yemlerinin 60 güne kadar faizsiz olarak kredilendirileceğini vatandaşlara müjdeledi.

Poyraz, süt üreticileri ve besicilere can suyu olacak bu kredi kampanyasından tüm kooperatif ortaklarının kendilerine tanımlanmış kredi limitleri çerçevesinde yararlanabileceğini ve krediden yararlanmak için TARSİM şartı aranmadığını açıkladı. Bunun yanı sıra faiz, vade farkı ve benzeri herhangi bir maliyetin vatandaşlara yansıtılmayacağını bildirdi.

250 MİLYON LİRA FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Tarım Kredi ortaklarına söz konusu kampanya kapsamında bu yıl 250 milyon lira tutarında faizsiz finansman desteği sağlanması hedefleniyor. Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak geçmişten bugüne her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ve tarımsal üretimi destekleyeceklerini belirtti. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacaklarını söyleyen Poyraz, sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 22:33