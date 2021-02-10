Herkes faydalabilecek! Bankalardan Müjde 50 bin TL Borç Kapatma Kredisi!

Yaşanan pandemi dönemi birçok vatandaşı kredi kullanmaya itmişti. Çin’de ortaya çıkarak ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını olumsuz ekonomik koşulları da beraberinde getirdi. İlk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından devlet tarafından toplum sağlığını korumak adına bir dizi önlemler uygulanmaya başlanmıştı. Bu uygulamalar arasında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması ve kimi meslek gruplarının faaliyetlerinin sınırlandırılması vatandaşların gelir kaybı yaşamasına sebep oldu. Vatandaşların yaşadığı gelir kaybı dolayısıyla karşılaşacakları mağduriyetlerin önüne geçmek adına devlet tarafından yardım kampanyaları sunulmuştu.

Sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına sunulan yardım kampanyaları çeşitli faz evreleri ile devam ediyor. Salgın sürecinin başından itibaren sunulan bu yardım kampanyaları vatandaşlara ekonomik anlamda rahat bir nefes aldırmıştı. Yardım duyurularının yapılması ile birlikte birçok vatandaş yardımlardan yararlanabilmek adına adeta sıraya girmişti. Bu yardım kampanyaları arasında sunulan 1.000 TL nakit destek paketi ise en çok rağbet görenler arasındaydı. Sunulan yardım kampanyaları farklı kalemler ile genişletilerek devam ederken vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye çalışılıyor.

Vatandaşlara Borç Kapatma Kredisi

Devlet tarafından sunulan pandemi destek paketleri birçok vatandaşa ekonomik anlamda rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak sunulan yardımlardan yararlanan vatandaşlar salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte tekrar endişe içinde yaşamaya başlamıştı. Bu noktada yaşanan durumun yakın takipçisi olan devlet vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına bankalar aracılığı ileseçenekleri sunmuştu. Bu kredi seçeneklerinden yararlanan vatandaşlar kısa vadede rahat ederken şartların normale dönmemiş olmasından dolayı ödeme konusunda tekrar endişelenmeye başlamıştı ki devletten bir adım daha geldi. Bankalar aracılığı ile vatandaşlaraimkânı sunuldu.

Devlet tarafından sunulan kredi imkânlarının yanı sıra birçok vatandaş salgın döneminin olumsuz ekonomik getirileri ile birlikte çareyi bankalardan kredi almakta bulmuştu. Alınan tedbirler gereği gelir kaybına uğrayan vatandaşlar yaşadıkları ekonomik daralmadan sıyrılabilmek adına talep ettikleri krediler ile kısa vadede rahat bir nefes almıştı. Ancak dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi vatandaşları zora soktu. Yaşadıkları gelir kaybını göz önünde bulundurarak başvurdukları kredileri şartların normale dönememiş olmasından dolayı ödemekte zorlanan vatandaşlar zor durumda kaldı. Bankalara bildirdikleri geri ödeme tarihleri yaklaştıkça vatandaşların yaşadığı kaygı artmış durumda.

50 Bin TL’ ye Varan Kredi İmkânı Sunuluyor

Korona virüs sürecinde mevcut ekonomik gidişatına yön vermek isteyen vatandaşlar için çeşitli imkânlar sunulmaya devam ediliyor. Düşük faiz oranlı kredi seçenekleri ile birlikte sunulan bu imkânlar birçok vatandaşın gündeminde yer almış durumda. Bankalardan yapılması planlanan kredi başvurularında ise başvurular ihtiyaç kredisi olarak değerlendirilecek. Kredi talebinde bulunan vatandaşların pandemi süreci etkisi göz ardı edilerek değerlendirilecek sicilleri uygun olduğu anda bu fırsattan yararlanabilecekleri de açıklanan detaylar arasında. Mevcut durumda binlerce borçlu vatandaş borçlarını ödeyebilmek adına çözüm ararken belirli bankalar da transfer yöntemi ile çözüm sunmaya devam ediyor. Bankalar şu an itibari ile borçlu vatandaşlara 50 bin TL kredi seçeneği sunuyor. Sunulan bu kredi seçeneğindeki miktarlar ise bankaların öne sürdüğü şartlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar tarafından pandemi dolayısı ile borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için sunulan bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların her hangi bir bankanın kara listesinde olmaması da aranan diğer şartlar arasında. Yapılan açıklamalara göre borçlu vatandaşlara kredi seçeneği sunan bankalar arasında Akbank, Denizbank ve Vakıfbank bulunuyor. Vatandaşlar bu bankalar aracılığı ile 50.000 TL borç kapatma kredisi seçeneklerinden yararlanabilecek.