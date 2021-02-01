Her Haneye 500 TL Ödeme Verilecek! Resmi Açıklama Geldi

Zaman zaman çeşitli tartışma platformlarında ve sosyal medyada vatandaşlar tarafından gündeme getirilen konu hakkında merak edilen birçok soru mevcut. Vatandaşlar zihinlerinde oluşan bu soru işaretlerini giderebilmek adına giriştikleri araştırmalarla da tatmin olabilmiş değil. Birçok vatandaşı yakından ilgilendiren haber ile alakalı çeşitli forum sitelerinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da merak konusu oldu. Konu ile ilgile elde edilen bilgilerin kaynağı gözetilmeksizin adeta kulaktan kulağa yayılması da vatandaşların yoğun bir bilgi kirliliği ile karşılaşmalarına sebep oldu. Tüm bu yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul eden soruların ne zaman yanıt bulacağı tartışılırken beklenen açıklama geldi. Peki, iddia edildiği gibi bir ödeme gerçekleşecek mi?

Her Aileye 500 Tl Verilecek Mi?

Vatandaşların gündeminde sıklıkla yer alarak çeşitli tartışmalara yer açan ve konu hakkında kimi araştırmalar ortaya konulan sorunun cevabı resmi açıklama ile birlikte gelmiş oldu. Salgın döneminde gelir kaybına uğrayan birçok vatandaşın dikkat kesildiği açıklama tüm soru işaretlerini giderebilecek nitelikte. Beklenen açıklamanın gelmesi ile birlikte çeşitli iletişim araçları aracılığı ile ortaya atılan görüşlerde geçerliliğini yitirerek oluşa bilgi kirliliği son buldu. Sosyal devlet ilkesi gereği pandemi döneminde vatandaşlara çeşitli sosyal yardım sunan devlet bu seferde her aileye 500 tl nakit desteği verecek gibi çeşitli iddiaların da aslı astarı belli oldu.

Kimler 500 Tl Ödeme Alabilecek?

Ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşlar ortaya atılan 500 Tl nakit yardımı yapılacak iddiası ile ortaya atılan haberi görür görmez Açık Kapı uygulamasına başvuru yaptı. Uygulamaya girdiklerinde Açık Kapı Bayram harçlığı sekmesi ile karşılaşan vatandaşlar yardım kampanyasının içerik ve şartlarına hâkim olma gereği duymaksızın başvurularını gerçekleştirdi. Ancak yaklaşık olarak 170 bin vatandaş tarafından oluşturulan başvuru formlarının tümü geçersiz sayıldı. Çünkü açıklanankoşullarına hiçbir vatandaş uymuyordu.

Ülkemizde de etkisini gösteren salgın döneminde gıda, nakit, temizlik gibi pek çok yardım devlet tarafından vatandaşların mağdur olmaması açısından hız kesmeden sağlanmaya devam ediyor. Yapılan bu sosyal destek yardımları ile zaman zaman rahat bir nefes almış olan vatandaşlar ise açıklanabilecek yeni bir yardım kampanyası ihtimali ile internette sürekli bu konulara yönelik araştırmalar yapıyor.

Sosyal devlet gereği sağlanan destek paketleri ve desteklerinden anında yararlanabilmek isteyen vatandaşların gündemini tamamen verilecek ya da verilmesi muhtemel sosyal yardım paketleri oluşturuyor. Bu konuyu sürekli takip altına almak isteyen vatandaşlar ise durmaksızın araştırmalarına devam ediyor. Yapılan araştırmalardan kaynaklı olarak internet etkileşimlerinin arttığını fark eden kimi forum siteleri ve sosyal medya fenomenleri ise ortalığı bulandıracak derecede iddialar ortaya atmaktan geri kalmıyor. Devlet tarafından konu ile alakalı her hangi bir açıklama yapılmamasına rağmen internet ortamında hızla yayılan yalan haberlere inanmakla kalmayıp farkında olmadan bu haberlerin yayılmasını sağlayan vatandaşlar ise beklemedikleri bir son ile karşılaşıyor. Çünkü iddia edildiği gibi yapılacak olan yardım her haneyi değil sadece geçim sıkıntısı yaşayan milli sporcuları kapsıyor.