Hemen Başvuranlar Alıyor! 7200 TL Anında Yatıyor

İşsizlik ülkemizde en büyük sorunlardan biri olarak görülmektedir. İŞKUR bu alanda işsiz kalan vatandaşlar için yönlendirme yapmaktadır. Tabi kurumun avantajlarından istifade edilebilmesi için ilk olarak kayıt işlemlerinin tamamlanması lazımdır. Vatandaşlar herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan kayıt işlemlerini tamamlayabilmektedir. Kayıtlar esnasında;

Kimlik bilgileri,

İletişim ve adres bilgileri,

Eğitim bilgileri temel olarak istenmektedir.

Bunlara ek olarak elde bulunan sertifikalar ya da hangi alanlarda çalışılmak istendiği de sorgulanmaktadır. Kadın erkek fark etmeksizin bu sayede kendilerine uygun işleri bulabilmektedir.

İŞKUR Yeni Projelerini Açıkladı

İŞKUR projeleri son zamanlarda kadınlara ağırlık vermektedir. Bu durum kadınların iş hayatında yer alma oranlarının azalmasından sonra meydana gelmiştir. Çalıştığı halde özellikle anne olan kadınların işlerini bıraktıkları bilinmektedir. Devlet, aslında çalışan anneler için;

Doğum parası,

Emzirme parası,

Süt izni,

Bakım desteği gibi alanlarda yardımlarda bulunmaktadır.

Ancak anne olduktan sonra çalışma hayatına atılmak isteyenler için imkanlar kısıtlıdır. Özellikle herhangi bir iş deneyimi olmayan kadınlar bu konuda daha da zorlanmaktadır. Durumun farkında olan İŞKUR, çalışmak isteyen anneler için özel bir proje geliştirmiştir. Açıklanacak olan proje şartlarına uygun olan her kadın bir yandan maaş alırken bir yandan da kendilerini geliştirebilmektedir.

Hemen Başvuranlar Kazanıyor

İŞKUR İşte Anne Projesi kadınların kendi paralarını kazanmalarını sağlamaktadır. Bu çerçevede başvurularını gönderen kadınlar için;

Mesleki eğitim kursu,

İşbaşı eğitimi kursları verilmektedir.

Kadınlar kurslara devam ettikleri süre boyunca kurumdan maaş da almaktadır. Böylelikle kurslar maddi bir getiri elde edilmesi anlamına gelmektedir. Kurs süreleri ise her daim aynı değildir. Gelen açıklamalar;

Bilişim,

İmalat alanlardaki işbaşı eğitim kurslarının 6 ay devam ettiğini göstermektedir.

7200 TL Almak Mümkün!

Diğer kurslara katılım göstermek isteyen kadınlar için tanımlanmış olan kurs süresi ise 3 ay şeklindedir. Programların gün bazında da farklı sonuçlar doğurduğunun altı çizilmektedir. Ancaknda maksimum ve minimum günler de belirtilmiş durumdadır. Bu çerçevede kadınlar günde en çok 8 saat en az ise 5 saat kursta kalmaktadır. Kursların haftalık 6 günü ve 45 saati geçmemesi de özellikleri arasında sayılmaktadır.

Kadınların mesleki eğitim kurslarına katılmaları ile birlikte kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Ancak bu esnada geçimleri de düşünülmek zorundadır. Zaten bu neden yüzünden eğitim hayatı devam eden kadınlara süre boyunca maaş başlanmaktadır. Toplam olarak 160 saate çıkan kurslar 7200 TL maaş getirisi ile gelmektedir.

Projenin elde ettirmiş olduğu artılar sayesinde şimdiden ilgi odağı haline geldiğini söylemek mümkündür. Kurs detayları hakkında gerçekleştirilen açıklamalar;

Günlük en az 5 saat,

Günlük en çok 8 saat,

Haftalık olarak ise en çok 6 gün olacak şeklinde yapılmıştır.

Minimum 30 maksimumsa 40 saati bulan kurslarda içerikler süreleri belirlemektedir.

Kadınların Çalışma Hayatına Atılmaları İsteniyor

İşbaşı eğitim programlarını tamamlayan kadınlar için sertifika tanımlaması gerçekleştirilmektedir. Tabi bu programlara herkesin katılım sağlaması mümkün değildir. İŞLKUR İşte Anne Proje başvurusu yapmak isteyenlerin;

İŞKUR kayıtlarının olması,

0 – 15 yaş arasında çocuklarının olması,

Emekli olmaması gerekmektedir.

Şartlar mesleki programa bağlı olarak da değişim gösterebilmektedir. Örneğin işverenle akrabalık ilişkisi olanlar için başvuru kabulü gerçekleştirilmemektedir. Akrabalıklar ise 1.derece, 2.derece ve eş durumunda kısıtlanmıştır. Diğer akrabalıkları olanlar başvurularını kuruma iletebilmektedir.

İşte Anne Projesi’nde kapsamın zaman içerisinde artırılması da beklenmektedir. Bu sayede kadınların ekonomik özgürlükleri elde edilmiş olacaktır. Çalışan anneler devletten ek maddi destekler de alabilmektedir.