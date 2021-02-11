Hemen Banka Hesaplarınıza Bakın! 1544 Lira Yatmış Olabilir!

Evde bakıma muhtaç olan vatandaşları verilen evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri ihtiyaç sahipleri tarafındansa sabırsızlıkla bekleniyor. İllere göre farklı günlerde yatan bu maaş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Vatandaşlar arama motorlarında “2020 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri, evde bakım maaşı ne kadar 2021, evde bakım parası ne zaman yatacak?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara verilen evde bakım maaşı her ay düzenli olarak hesaplara yatmaktadır. Bakanlık bu ödemeleri her il için farklı günlerde yapmaktadır. Vatandaşlar ise evde bakım parasının hangi illerde yaptığını merak ediyor. Peki bakanlık hangi illerde Şubat ayı evde bakım maaşının yattığını açıkladı?

2021 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen maddi desteklerden biri de evde bakım maaşıdır. Her ay düzenli olarak yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, ihtiyaç sahibi olan hasta kişilere verilen bu sosyal nakdi yardımlar farklı günlerde hesaplara yatırılmaktadır. Vatandaşlar evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını e-devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenebilir.

Her ilde farklı günlerde hesaplara yatan evde bakım maaşının hangi illerde yattığını öğrenmek için Ziraat Bankası üzerinden SMS atabilir ya da e-devlet sistemine giriş yapıp arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak kolayca sorgulayabilirsiniz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre evde bakım aylığı henüz yatmadı. Ödemelerin Şubat ayının 15'i itibarıyla hesaplara yatmaya başlaması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında 1384 lira olan evde bakım maaşı 2020 yılı Ocak ayında 1460 liraya yükselmişti. 2020 yılının Temmuz ayında evde bakım aylığına ikinci bir zam daha gelmiş ve 1544 lira olmuştu. Güncel olarak evde bakım aylığına yeni yılda herhangi bir zam yapılmadı.

KİMLER EVDE BAKIM AYLIĞI ALABİLİR?

Vatandaşların Evde Bakım Aylığı alabilmesi için ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu alması ya da bakıma muhtaç olduğunu belgelemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvuru yapan vatandaşların gelir durumuna da bakılmaktadır. Uygun görülen kişilere her ay Evde Bakım Maaşı verilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 21:18