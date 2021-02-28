Hem Çalışana Hem İşverene Müjdeli Haber Geldi

Koronavirüs salgından sonra çalışma hayatında bazı değişiklikler yaşandı. Yeni çalışma hayatında hem çalışanlara hem de işverenlere bazı haklar getirildi. Pandemi süreci iş hayatına oldukça olumsuz etkiledi. İşsizlik maaşı alma şartları yeni yönetmelikle genişletildiği ve ek istihdam sağlayan işverenlere de sigorta prim ödemelerinde konusunda destek olunacağı bilinmekte.

Uzun bir süredir bütün dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs, çalışma hayatını olumsuz yönde etkiledi. Devlette pandemi süresince hem işverenlere hem de çalışanlara destek verdi. 2020 Mart ayında kısa çalışma ödeneği uygulamasına başlanmıştır. Kısa çalışma ödeneği 2021 Mart ayında son kez verilecek. 2020 yılı Aralık ayında yayınlanan Türkiye İş Kurumu’nun ( İŞKUR) yönetmeliğinin hem çalışan kişilere hem de işverenlere sevindirici haber niteliğinde bir haber geldi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak da olan çalışanların çalışıyor oldukları işyerinden kendi istekleri dahilinde ayrılmaları durumunda da işsizlik maaşından faydalanabileceği öğrenildi. İşverenlerin ise son 1 sene içerisinde iş yerlerinde çalışmakta olan kişi sayısına ek olarak ek istihdam yaratmak isteyen işverenlerin de bazı teşviklerden yararlanabileceği belirtildi. İŞKUR'a kayıtlı olan işsiz kişinin çalıştırılması durumunda sigorta priminin 18 ay süre boyunca devletin karşılayacağı bildirildi.I İşverenler sigorta prim teşvikleri ne mali müşavir aracılığı ile kolay bir şekilde öğrenebilir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçiler işsizlik maaşı alabilecekler, bu durumda bazı şartlar aranmakta

Son 3 sene içerisinde 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz sigorta primi ödenmesi koşulu, pandemi nedeniyle bu süreler, 450 gün ve 60 gün olarak güncellendi. Aralık ayında İŞKUR tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, işyerinden kendi isteğinizle arasanız daha işsizlik parası alabileceksiniz.

Çalışan kadınların kendi istekleri ile işten ayrılması sonucunda kısa çalışma ödeneğinden faydalanma kadınlar, İŞKUR'a başvurup işsizlik maaşından faydalanabilir.