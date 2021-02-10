Halkbank’tan Kredi Kullananlara Kötü Haber! Cumhurbaşkanı Duyurmuştu

Halkbank üzerinden düşük faizli ve hazine destekli kredi kullananlara kötü haber geldi. Yapılan kamuoyu araştırmasına göre bir çok vatandaş yeni uygulanacak sistemden haberdar değil.

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımıza müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmişti. Erdoğan 4 Şubat tarihinde Halkbank üzerinden düşük faizli ve hazine destekli kredi kullanan kişiler için kredilerin 6 ay süreyle erteleneceğini açıkladı. Korona tedbirleri kapsamında gelirleri düşen vatandaşlarımız bu habere çok sevinse de yapılan araştırmaya göre vatandaşlarımızın %80’i bu kararın detaylarına hakim değil.

30 HAZİRANA KADAR ERTELENDİ

Halkbank üzerinden düşük faizli kullanan vatandaşlarımıza 30 Haziran 2021 tarihine kadar taksit erteleme imkanı sunuldu. 3489 sayılı kanunda yapılan değişiklik neticesinde: "Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir." Şeklinde değişiklik yapıldı.

1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasında taksit erteleme imkanından yararlanmak isteyenler için ise sadece işçi çıkartmama şartı koyuldu.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımız taksit erteleme haberine çok sevinseler de yapılan araştırmalar birçok kişinin detaylara hakim olmadığını gösteriyor.

ERTELEME FAİZİ UYGULANACAK

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 30 Haziran tarihine kadar taksit ertelemesi yapılacak. İlgili kanun hükmünde ise şu ifadeler yer almaktadır: "Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yasıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenir."

Kamuoyu araştırmasına göre vatandaşlarımızın %80’i kredi erteleme işlemlerinin faizsiz olacağını zannetmektedir. 3489 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince Halkbank üzerinden kredi ertelemesi yapacak vatandaşlarımıza anapara üzerinden taksit dönemi boyunca faiz işlemi uygulanacaktır. Ödemelerinizi erteleyerek rahat bir nefes alabilirsiniz ancak unutmayınız ki erteleme süresi boyunca ödenecek faiz, ileri ki taksit tutarlarınıza yansıtılacaktır.

Örneğin aylık taksit tutarınız 1.500 lira ise taksit erteleme işlemi sonrasında taksit tutarınız 1.600 liraya yükselmiş olacak.

YOĞUN BAŞVURU GELİYOR

Kış aylarında masrafların artması ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle birçok vatandaşımızın gelirleri düştü. Kira, fatura gibi temel giderlere ek olarak kredi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen vatandaşlarımız Halkbank kredi erteleme haberiyle birlikte bankaya yoğun ilgi gösterdi. Müşteri hizmetleri üzerinde büyük yoğunluklar oluşurken kredi kullanan birçok kişinin erteleme işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Sizlerde Halkbank üzerinden düşük faizli ve hazine destekli kredi kullandıysanız erteleme faizi uygulanacak şekilde kredinizi erteleyebilirsiniz.

ESNAFLARA EK ÖDEMELER GELİYOR

Covid-19 tedbirleri kapsamında ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflara destekler üst üste geliyor. Geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan gelir kaybı destek ödemeleri ve kira desteği ödemelerinin sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Ödeme almaya hak kazanan esnaflarımız için yardım ödemeleri PTT üzerinden başladı. Cumburbaşkanı Erdoğan yakın zamanda gelir kaybına uğrayan esnaflar için hibe desteği olacağının da müjdesini verdi.

Yapılan açıklamaya göre 2019 yılı cirosu ile 2020 yılı cirosu arasında yüzde 50 ve daha fazla gelir kaybı yaşayan esnaflarımıza en az iki bin lira ve en çok kırk bin lira olmak üzere geri ödemesiz maddi yardım yapılacak. Devlet tarafından yapılacak hibe desteği hakkında detayların bugün açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün vereceği müjdeli haberle birlikte binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haberler paylaşacak.