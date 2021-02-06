Halkbank’ta Devlet Destekli Kredi! 6 Ay Ödemesiz

Zor durumda olan vatandaşlar son çare olarak devlet desteli krediyi almak olarak görürken devletin ve bankaların çalışmaları karantina sürecinde ekonomik olarak darbe almış vatandaşın mağduriyetini gidermeye yönelik olarak görünüyor. Başvurularını internet üzerinden yapılabilecek kredi olanaklarının vatandaşın mağduriyetini gidermesi planlanıyor.

Devlet Destekli Sunulan Kredinin Detayları Nelerdir?

Devletin ve bankaların zor durumda olan vatandaş için sağladığı kredi kolaylığı detayları birçok avantaj sağlıyor. Hane geliri aylık 5 bin TL’nin altında olan her kişinin başvurabileceği ilk 6 ay ödemesiz olan kredi imkanı devam ediyor. İlk 6 ay geri ödemesiz olacağı belirtilen bu kredi 10 bin TL olarak 0,49 faiz oranıyla 36 vadede ödeniyor. Vatandaşlar devlet destekli ve ilk 6 ay geri ödemesiz olarak sunulan bu kredi imkanına internet üzerinden erişebiliyorlar.

6 Ay Ödemesiz Kredi Başvurusunun Şartları Nelerdir?

Karantina sürecinin getirmiş olduğu yeni normallere bağlı olarak vatandaşlar devlet destekli sunulan bu krediye Halkbank üzerinden başvurabiliyorlar başvuru için en dikkat edilmesi gereken hususun 5 bin lira gelirin üstü bir gelire sahip olunmamasıdır. İlk altı ay ödeme olmayacağı için ödemeler 30 aylık vade üzerinden değerlendirilecekken 10 bin TL olan kredi için aylık 376 TL aylık ödeme, 7 bin 500 TL olan kredi için aylık 282 TL, 5 bin TL olan kredi için aylık 188 TL, 3 bin TL olan kredi için aylık 113 TL’lik bir fatura çıkacak.

10 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Pandemi döneminin sancılı dönemleri atlatılmış olunmasına rağmen ekonomik olarak yarattığı tahribat vatandaşları düşündürüyor. Vatandaşın mağdur duruma düşmemesi adına devlet bankalar aracılığıyla 10 bin TL ile 3 bin TL arasında değişen kredi olanakları sunuyor. Temel ihtiyaç kredisi olarak adlandırılan bu kredi sağlık tedbirleri kapsamında internet bankacılığı, mobil uygulamalar veya sms yoluyla yapılabiliyor. Birçok meslek grubundaki vatandaşların krediye başvurabilmelerindeki tek kriter aylık gelirin 5000 TL altında olması.

Kredi Çekmek İçin Gereken Şartlar

Bankalar başvurulara yanıt vermeye başlamışken kredi başvurusunda bulunan vatandaşların bir kısmı paralarını aldı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla krediyi almak için banka şubelerine gidilmesi gerekmiyor, ödemeler ATM’lerden yapılıyor.

Dünya üzerinde birçok insan iş ve yatırım planlarını devreye sokmak için desteğe ihtiyaç duyabiliyor ve türlü yollara başvuruyorlar bu yollarda ilk akla geleni kredi çekmek olarak akla geliyor. En başta kredi türüne bakılmaksızın 18 yaşını doldurmamış hiçbir birey kredi çekemez ve bunun yanı sıra 18 yaşını aşmış bireylerin belgelenmiş bir gelirlerinin olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaparken kredi notu çok dikkate alınıyor kredi notunu etkileyen faktörler ise sırasıyla şöyledir; açıklanan gelir ve asıl gelir arasında tutarsızlık bulunması, ödemelerden dolayı davalı veya icralık olma durumu, geçmişte alınan kredilerin ödemelerinin düzensiz yapılması bu şartlar kredi notuna kötü yönde etki eder ve kredi talebi olan kişinin kredi almasına engel olabilir.

Kredi notundan sıkıntı olmayan 18 yaşını doldurmuş her birey aylık gelirine göre değişebilecek kredilere rahatlıkla başvurabilecektir.