Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi ve kredi kartı borçlarını 8 ay erteliyor!

Vatandaşlara müjdeli haber kamu bankalarından geliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 8 ay kredi ve kredi kartı borçlarını tekrar erteliyor. Bu hafta Erdoğan tarafından duyurulacak kredi ve kredi kartı borç erteleme işlemleri için ilk adım atıldı! Peki Kredi ve Kredi kartı borçları nasıl ertelenecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan ortak açıklamalarıyla bankaya borçlu olanlar nefes alacak!

Virüs geçmiyor, vatandaş zorda!

Bu kararın çıkmasının en büyük nedenlerinden biri Virüsün mutasyonlu şeklinin daha çok sürecek olması. Aşı gelse de bir çok vatandaş eski işini yapamıyor, bir çok esnaf dükkan açamıyor. Hal böyle olunca Kamu bankaları dev bir adım daha atmak zorunda kaldı! Tanınan ve büyük şirketlere yapılan 8 ay borç erteleme tüm vatandaşlar yapacak!

Tüm vatandaşlara 8 ay kredi ve kredi kartı erteleme!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tüm vatandaşların çektiği kredi ve kredi kartı borçlarını son bir defaya mahsus 8 ay erteleyecek! Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay, Ruhsar Pekcan, Lütfi Elvan pandemi sürecinde sıkıntı çeken esnafı ve vatandaşlar için Vakıfbank genel müdürlüğü, Ziraat Bankası genel müdürlüğü ve Halkbank genel müdürlüğü kredi ve kredi kartı ödemelerinde kredi erteleme ve ilave destek müjdesi geldi. Esnafa kredi erteleme için Esnaf ve Sanatkarlar odasıyla yapılan görüşmelerde kesin onay çıkmıştı. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bir kereye mahsus tüm vatandaşlara da yapabilir miyiz diye sordu! Bankalar biz yaparsak diğer bankalarda peşimizden gelerek Kamu bankalarını ikna etti.

Resmi Gazetede Kararname geliyor!

Tüm vatandaşların kredi ve kredi kartını bir kereye mahsus ertelemek için resmi kararname geliyor! Yeni yapısal reform paketinde yer alacak vatandaş müjdeleri;

1- Ekonomik ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yardımlar yapılacak. 1000 TL ödemeleri hızla gerçekleştirilecek

2- Tüm vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluktan kurtarılacak.

3- Faizsiz, 8 ay erteleme yapılabilecek

4- Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü 2022 yılına kadar ertelenecek

5- Esnaf ve sanatkarların geçmiş borçları 2022 yılına kadar istenmeyecek

Tüm bankalar seferber olsun!

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank özel bankaların vatandaşlara kredi vermediğini, borç erteleme yapmadığını bildirmesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan tüm bankaların seferber olmasını istedi. Son bir defa vatandaşlara yardımcı olmak için 8 ay erteleme tüm bankaların katılması isteğinde bulunacak. İş Bankası ve Garanti Bankası 8 ay ertelemeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

31 Aralık ve öncesi ilgilendiriyor!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Kredi ertelemesi için 31 Aralık öncesi kredi çekenlerin borçlarını erteleyecek. 31 Aralık 2020 öncesi çekilen krediler ertelenirken 2021 yılında kredi çekenlerin ödemeleri devam edecek!

8 Ay erteleme Faiz yok!

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 8 ay kredi ve kredi kartı borcu ertelemesinde faiz alınmayacağı, vatandaşların ve esnafın 8 ay rahat borçsuz bir yaşam sürmesi ve 8 ay sonunda kredi ve kredi kartı borçları faizsiz olarak ödenmesi kararı verildi. Diğer kredi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar faiz alması durumunda gereken işlemlerin yapılacağı ve bankalara ceza verileceği de gelen bilgiler arasında.