Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Kredi Çekenlere Kötü Haber!

Devletin vatandaşlara sunmuş olduğu uygun oranlı temel ihtiyaç kredisi ile sağlanan 6 ay ödememe imkânı memnuniyet ile karşılanmıştı. Ancak vatandaşlar bu 6 aylık sürecin sonunda ikinci bir erteleme beklemekteydi. Ne yazık ki vatandaşlar tarafından beklenen ikinci erteleme gerçekleşmedi. Covid-19 ile mücadele sürecinde ekonomik olarak da belirli imkân ve tedbirler sunulmuştu. Sunulan bu devlet destekli kredi imkânları pek çok vatandaşın başlıca gündeminde yerini almıştı.

Kredi Çekenlere Şok Etkisi

İhtiyaç Kredisi’ de Dâhil

Ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs ile mücadele kapsamında bir dizi tedbir alınmıştı. Alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan kısıtlamalar ve kimi iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi ile birçok vatandaş gelir kaybına uğramıştı. Yaşanan gelir kaybının ardından vatandaşların gündemini acil nakit ihtiyacı meşgul etmişti. Gelir kaybı yaşamaları ile birlikte giderlerini yeterli ölçüde karşılayamayan vatandaşlar ise bu kötü gidişi devlet destekli ihtiyaç kredisi sayesinde atlatmak istemişti. Düşük oranlı kredi imkânları ile devlet destekleri ile beraber bankalar da vatandaşlara ekonomik anlamda nefes alabilecekleri imkânlar sunmuştu. İlk aşamadaseçeneği sunan kredi imkânı birçok vatandaş tarafından değerlendirilerek kullanılmıştı. Alınan bu krediler ile ekonomik anlamda kısa süreli düzlüğe çıkan vatandaşlar salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte geri ödeme noktasında endişelenmeye başladı. Küçük bir umut ile alınan kredilere bir erteleme daha gelip gelmeyeceği vatandaşlar arasında en çok tartışılan konu haline geldi. Vatandaşlar bu konuları tartışırken her hangi bir bilgi kirliliğine mahal vermemek adına resmi açıklama hızlıca kendini gösterdi. Yapılan açıklamalar vatandaşlarda şok etkisi yarattı. Açıklamalardan edinilen bilgilere göre ikinci bir erteleme söz konusu değil. Vatandaşlar ise bu haberden sonra kredi ödeme tarihi yaklaştıkça soğuk duş almaya devam ediyor.

Pandemi sürecinin başından itibaren çeşitli yardımlar vatandaşlara ulaşıyordu. Ancak dünyada olduğu gibi ülke genelinde de etkisini beklenenden uzun hissettiren salgın yeni problemleri de beraberinde getirdi. Süreç başından itibaren sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından sunulan imkânların yanı sıra yaşanan ekonomik buhrandan en az derece de etkilenmek isteyen vatandaşlar çözümü bankalarda aramıştı. Bankalar da bu noktada uygun kredi imkânları ve ertelemeli ödeme seçenekleri ile vatandaşların yanında yer almıştı. Bu bağlamda ihtiyaç kredisi başlığı altında birçok vatandaş 10.000 TL uygun kredi avantajından yararlanmıştı. Bu kredilerin vatandaşların kullanımına sunulması için belirlenen şartların başında ise vatandaşların hane gelirlerinin 5.000 TL altında olmasıydı. Sunulan kredi imkânları ile rahat bir nefes alan vatandaşlar salgın döneminin kontrol altına alınamayıp beklenenden uzun sürmesi ile birlikte endişelenmeye başladı. Banka tarafından sunulan erteleme sürecinin de sonuna gelinmesi durumunda hali hazırda normal çalışma hayatlarına dönemeyen vatandaşlar kullandıkları kredilerin ödemelerini nasıl yapacakları konusunda kara kara düşünür vaziyette. İçerisinde bulundukları şartları dile getirerek ödeme sürecinin uzatılması ve esneklik sağlanması konusundaki talepler yer yer yetkililer tarafından da değerlendirilmektedir. Bankalar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ileriye dönük planlamalar yapılsa da henüz tam anlamıyla bir karara varılamıyor oluşu dikkat çeken durumlar arasında yerini almaktadır.