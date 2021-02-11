Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 3 bin ve 10 Bin TL Temel İhtiyaç Kredisi Çekenlere 2 Kötü haber birden!

Pandemi başından itibaren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL Temel İhtiyaç Kredisi kampanyaları başlattı! Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2021 yılında Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları süreceği açıklanmıştı. Ancak Hem Temel İhtiyaç Kredisi çekenler, hem kredi çekmek isteyenlere bugünde iyi haberler gelmiyor! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 10 bin TL Kredi çekenlere üzen haberler geliyor!

Faizsiz Temel İhtiyaç kredisi alabilen yok!

Vatandaşların en büyük tepkisi Faizsiz Temel İhtiyaç kredisi alabilmek! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri arasında yer alan Temel İhtiyaç Kredisi verilecek açıklamaları sonrası vatandaşlar bankalarla görüşme yapıyor! Kamu bankaları için esnaf ve vatandaşlara Faizsiz kredi başvur ekranı doldurtuluyor ancak henüz 10 bin TL Temel İhtiyaç Kredisi çekebilen vatandaşların olmadığı görünüyor.

Erteleme ve Yeniden Yapılandırma talebi!

Temel İhtiyaç kredisi için vatandaşlara erteleme ve yeniden yapılandırma yolunun açılması isteniyor. İlk olarak duyurulan 8 Ay Kredi borçları erteleniyor haberleri sonrası henüz Erteleme ve yeniden yapılandırma talepleri karşılanmıyor! Tüm vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından kredi erteleme ve yeniden yapılandırma işlemlerinin yapılmasını bekliyor! Ancak şu ana kadar ertelenen veya yapılandırılan bir kredi mümkün görünmüyor.

Vatandaş zor durumda!

Türkiye'de Pandemi koşullarında kimse yüksek faizle kredi çekmek istemiyor! Artan gıda fiyatlarıyla gıda alamayacak hale gelen vatandaşlar sadece görünen kısım gıda enflasyonu olduğunu, gelirlerinin çok azaldığını, faturaları ödeyemediğini, iş bulamadığını ve borçluluğun her geçen gün artması sorunları çözüm üretemiyor. Hal böyle olunca Pandemi geçene kadar Devlet Bankalarından yardımlar bekleniyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konuyla ilgili en önemli bankalar arasında gösteriliyor! Çünkü bu bankalar Devletin bankaları ve vatandaşlara yardım etmesi isteniyor.

3000 TL Temel İhtiyaç Kredisi askıda bekliyor!

Tüm bu yaşananlardan sonra vatandaşlar Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank için en azından hızlı sonuçlandırma bekliyor. Aylardır vatandaşların 3000 TL Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları askıda olduğu ve hiç bir adım atılmadığı dile getiriiyor! Biran önce 10 Bin TL Temel İhtiyaç Kredisi olmasa da 3 Bin TL Temel İhtiyaç Kredisi hemen onaylanması rica ediliyor!

Vatandaşların en büyük haklarından biride ünlü isimlerin kredi borçları ertelenmesi. Özellikle Kamu Bankaların bir çok tanınan ve ünlü ismin Kredi borçlarını ertediği ancak iş vatandaşlara gelince borçları ertelemek yerine aylık taksitleri ödemekte bile sıkıştırıyor.

30 gün süre 90 güne çıktı ama..

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Pandemi döneminde vatandaşların 30 gün içerisinde ödemediği krediler için, 90 gün kuralına da uymadığı dile getiriliyor. Bir çok vatandaşın telefonla veya SMS ile sürekli olarak arandığı bilgisi geliyor! Kamu bankaları ve özel bankalar pandemi döneminde 90 gün vatandaşları rahatsız etmemesi gerekiyor ancak buna da uyulmuyor.

Esnaf için çözüm Kamu bankaları!

Vatandaşlar hali oldukça kötüye giderken esnaf içinde çarenin Kamu bankaları olduğu biliniyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi ve kredi kartı ödemelerinde kredi erteleme ve ilave destek istekleri iletildi Şimdi bankaların ilave destek ve kredi kartı borçları ertelemesinde nasıl bir karar vereceği merak ediliyor!

Yüzde 48 artış var!

3 Ocak 2020: 261 Milyar TL

8 Ocak 2021: 386 Milyar TL

Kamu bankalarından vatandaşlar Faizsiz kredi istiyor. Vatandaşın temel gereksinimlerini sürdürmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatta kalmak için 1 yılda Bankalardan çekilen kredi tutarı 386 Milyar ulaştı! Bu miktar geçtiğimiz sene ile karşılaştığında 125 Milyar TL daha fazla! Ancak borçlu olan vatandaşlar için tek çare Faizsiz Kredi ve Borç erteleme. Vatandaşın ve esnafın beli başka türlü doğrulmayacak gibi görünüyor.

Faizsiz Temel İhtiyaç Kredisi için Dar Gelirli, İhtiyacı olan kişilere öncelik tanınarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülük etmesi bekleniyor.