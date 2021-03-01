Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 10 Bin TL Temel İhtiyaç Kredisi Çekenlere Kötü Haber!

Kamu bankaları yaz aylarında uyguladığı %0,49 faiz oranlı 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ile vatandaşa can suyu olmuştu. Üstelik vatandaşlarımıza 6 ay erteleme imkanı verildi. Pandemi nedeniyle işini kaybeden, ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlarımız temel ihtiyaç kredisiyle rahat bir nefes aldılar. Hane geliri 5 bin liranın altında olan kişilerin yararlanabildiği bu krediye yoğun başvuru geldi. Devlet tarafından sunulan 0,49 faiz oranlı 6 ay ertelemeli kredi çeken vatandaşlarımıza kötü haber geldi!

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ekonomik dengeler altüst oldu. Uygulanan tedbirler ve karantina uygulamaları sonucunda birçok vatandaşımız işini kaybederken, esnaflar kepenk kapatmak zorunda kaldı. Masrafların artıp, gelirlerin düşmesiyle birlikte devletten bir yardım eli bekleniyordu. Bu süreçte vatandaşların yardımına kamu bankaları koştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı projesi kapsamında çeşitli alanlarda destek ödemeleri gerçekleştirildi. Bu desteklerden akılda en çok kalanı ise şüphesiz düşük faizli, 6 ay ertelemeli 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi oldu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden vatandaşlarımıza 10 Bin TL destek kredisi imkanı verildi.

KAMU BANKALARINDAN TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kamu bankaları yeni kampanyalarını duyurdu. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere %0,49 faiz oranıyla 10.000 TL ihtiyaç kredisi verildi. Açıklanan rakamlara göre ülkemizde 8 milyon kişi bu kredi fırsatından yararlandı. Toplam dağıtılan kredi tutarı ise 47,5 milyar TL olarak açıklandı. Krediden yararlanmak isteyenler için tek şart hane gelirinin 5 bin TL’den az olmasıydı. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız kamu bankalarına başvuru yaparak kaçırılmayacak kredi kampanyasından yararlanabildiler.

ZENGİNLERDE BAŞVURU YAPTI

Devlet destek ödemelerinin başlamasıyla birlikte toplumun her kesiminden vatandaşımız başvuru gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirilen yardımlara, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızda yüksek başvuruda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalar Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Selçuk devlet yardımlarıyla ilgili olarak:

“Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu. Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük. Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.” İfadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLARDAN DENETİM YOK İSYANI

Pandemi döneminde başlayan devlet destek ödemeleriyle ilgili birçok vatandaşımızdan zengin vatandaşların da destek aldığı yönünde iddialar vardı. Bu duruma hem sosyal medya üzerinde hem de haber yorumlarımızda sıklıkla denk gelmiştik. Vatandaşlarımız 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi ve 1.000 TL Pandemi Destek Ödemeleri’nden maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın da yararlandığını iddia ediyorlar. Son dönemde şikayetler o kadar arttı ki, konuyla ilgili yeni kararlar alındı. 10 Bin TL temel ihtiyaç kredisi çekenlere kötü haber!

İNCELEME BAŞLATILACAK!

Artan şikayetler sonrasında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden %0,49 faiz oranıyla, 6 ay ertelemeli 10 Bin TL kredi çeken vatandaşlar için inceleme başlatılacağı belirtildi. Şartları sağlamamasına rağmen çeşitli taktiklerle devlet desteklerinden yararlanan kişiler için inceleme başlatılacak. Gelen yoğun şikayetler sonrasında hükümet harekete geçti. Yapılacak inceleme sonrasında 10 Bin TL temel ihtiyaç kredisi şartlarını sağlamamasına rağmen krediden faydalanan kişiler için soruşturma başlatılacak. Yapılacak incelemelere ise gelen şikayetlerden başlanacak. Sizinde etrafınızda bu şekilde haksız kazanç elde eden kişiler varsa gerekli mercilere şikayet ederek ceza almalarını sağlayabilirsiniz.