Halkbank, Vakıfbank Ve Ziraat Bankasından 10 Bin Çeken Vatandaşlara Soğuk Duş!

Yapılan yardımlar, destek projeleri derken bankalarda bu konu hakkında fazlasıyla büyük bir çaba gösterdi. Düşük oranlı kredi avantajları ve 6 ay ertelemeli krediler sayesinde anında nakit desteği sundu. Bunun yanı sıra ileri dönem için yeni çalışmaların da temeli atıldı.

Kredi Çekenlere Büyük Şok!

Dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs kapsamında birden fazla sıkı tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirler doğrultusunda büyük ilerleme kaydedilirken virüs yayılım hızı da gittikçe düşmeye başlamıştır. Ancak yaşanan bu durum dünyanın yanı sıra ülkemizdeki birçok vatandaşı da etkilemiştir.

İş hayatının da kısa dönemli durağan noktasına gelinmesinin ardından vatandaşların nakit sıkıntısı da oldukça artmaktadır. Bu kapsamda devlet yetkilileri ve kuruluşlar gereken tedbirler sağlayarak belirli alanlarda yardımlar düzenlemeye başlamışlardır.

Bankalar da bu kuruluşlar arasında yer alıyorken birçok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Tam da bu noktada sağlanan destek kredileri ile anında nakit ihtiyacı da oldukça kısa süre içerisinde sağlanmıştır.

Düşük oranlı kredi imkânları sayesinde gelir düzeylerine belirli limitler sunulmuştu. Yer verilen bu limitler kapsamında bankanın da uyduğu şartlar bünyesinde kredi alma avantajına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda 6 ay ertelemeli kredi ile bu avantajı yakalamak mümkün olmaktadır. Ancak verilen son dakika bilgisine göre kredi ödeme tarihleri yaklaştı. Bu konuda vatandaşlar birçok araştırma yapmaktadır.

Salgın sürecinin biraz daha hafiflemesinin ardından vatandaşlar sürenin biraz daha uzatılması kapsamında belli durumlarını dile getirmişlerdir. Ancak alınan kararlar neticesinde bu durumun pek mümkün olmadığı vatandaşlara ulaşılmıştı.

Bunun yanı sıra faiz oranının da oldukça düşük olması ödeme kapsamında daha kolaylık tanımaktadır. Verilen ödeme miktarları uygun olmasının yanı sıra iş kapsamında olumsuz durumların devam etmesi vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiği kapsamında fazlasıyla endişelendirmiştir.

10,000 TL Kredi Çekenlere Büyük Şok!

Salgın döneminde yer alınmasının yanı sıra oldukça zor bir sürecin içinden geçilmektedir. Öyle ki yapılan yardımlar ve destekler kapsamında bu sürecin daha kötü olmaması adına gerekli çabalar fazlasıyla sarf edildi.

Bankalarda bu noktada yer verilen avantajları sayesinde vatandaşların yanı da yer aldığını duyuruldu. Bu kapsamda pandemi döneminde sunulan düşük oranlı faizli kredi kapsamında 10,000 limite kadar imkân sağladı. Aynı zamanda Vakıfbank, Ziraat ve Halkbankası bu konu da fazlasıyla titizlikle çalışmalarını sürdürdü.

Yer verilen kredilerde en önemli şartlardan bir tanesi de hane gelirinin 5000 lira altında olması gerektiğidir. Bununla beraber ödeme kapsamında sağlanan kolaylıkla gerekilen incelemeler kapsamında kredi sonucu oldukça hızlı bir şekilde ulaştı.

Vatandaşlar zor sürecin daha da zor olmasından dolayı ödeme konularında şikâyetlerini dile getirmişti. Öyle ki daha tam düzene oturmamasına karşın belirli bir sürenin de uzaması gerektiği yer verilen durumlardan bir tanesi olmaktadır. Ancak yapılan görüşmeler kapsamında bu sürenin şu anlık için uzama durumunun olmayacağı belirli hususlar çerçevesinde görüşülmüştür.

Yapılan inceleme ve çalışmaların sonucunda ileriye dönük planlar yapılsa dahi tam net bir karar verilmemesi bu konuda fazlasıyla dikkat edilmektedir. İhtiyaç kredisi desteği seçeneğinde ödeme koşulları birçok alanda yapılmaktadır. Tedbir kapsamında ödeme seçeneklerini de fazlasıyla geniş tutan bankalar bu konu üzerine titiz bir çalışma sürdürmektedir. Şube üzerinden ya da mobil bankacılık üzerinden kredi ödeme işlemlerini de gerçekleştirmeniz mümkündür.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 20:02