Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi Limit Artırdı!

2020 yılında başlayan koyunu uyuz salgını nedeniyle ekonomide ülkemizde büyük sorunlar yaşamıştır. Bu sorunlara çözüm getirmek adına Hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak tarafından birçok açıklama gelmiştir. Bu yapılan açıklamalarda vatandaşlara kamu bankaları üzerinden birçok kredi imkânı sunulacağı belirtilmiştir. Bu kredilerde faiz oranının düşük olacağı ve 6 ay ödemesiz olacağı ön plana konulmuştur.

Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden araç sosyal hayata destek ve konut kredisi verileceği söylenmiştir. Bu kredilerin faiz oranlarının araçta 0,49 konutta ise 0,64 ol olacağını belirtilmiştir. Pandemi dalgasının ülkemize gelmesi ile beraber ekonomik sıkıntılar yaşadığımızda Hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak Destek Kredi paketleri oluşturacağını ve faiz oranının düşük olacağının müjdesini vermiştir.

Bu krediler vatandaşlara Kamu bankaları üzerinden verilecektir. Bu bağlamda sunulan kampanyalardan bir tanesi olan konut kredisinde Denizli çekildikten sonraki ilk 1 sene ödeme yapılmamaktadır ve 0,64 faiz oranı uygulanmaktadır. Boran sıfır konut kredisi için geçerlidir. İkinci el konut kredisi almak isteyenler için 0,74 faiz oranı uygulanmaktadır. Araba almak isteyen vatandaşlar için sıfır arabalarda 0,49 faiz oranı uygulanmaktadır. İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar için ise 0,84 oranında taşıt kredisi görülmektedir. Taşıt kredisinde ilk 6 ay geri ödeme bulunmamaktadır Kredi çektikten 6 ay sonra ödeme yapmanız gerekmemektedir.

Güncel Sosyal Hayata Destek Kredisi

Üzerinden bir süre geçmesi ile beraber kamu bankaları Bu süre zarfı içerisinde kredi kampanyalarını güncellemiş bulunmaktadır. Geçtiğimiz zaman 2020 ağustos ayı sonu itibariyle enflasyon oranlarında değişiklik söz konusu olmuştur. Ucuz kredi adı altında olan kredinin ve altına Yatırım yapılması ile beraber Merkez Bankası ucuz kredi adı altındaki bütün kredileri kapatmıştır.

Geçtiğimiz yok Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası birçok adım atmıştır bu adımların bir tanesi olarak Tamam bankaları piyasadaki araç fiyatlarının yükselmesi ile beraber kampanyasının tamamen sona erdi yemiştir. Bunun yanı sıra ikinci el konut kredisindeki faiz oranındaki artışı masaya yatırmış ve bu bağlamda artış söz konusu olmuştur. 2020 ağustos ayı itibari ile kredilerde değişikliğe gidilmiş sıfır veya ikinci el konut kredisi veren kamu bankaları destek paketlerinde vatandaşların sundukları 1 senelik erteleme kriterini tamamen ortadan kaldırmıştır.

Bunların yanı sıra iki kez Hayır oranında yükselmeye gidilmiştir. 2020 Eylül ayı itibariyle alınan sıfır konut kredisi faiz oranı 0,65 ten 0,99 seviyesine kadar yükselmiştir. Genel olarak bakarsak sosyal hayata destek kredisi adı altında olan destek paketinde uygulanan 0,58 faiz oranı gün geçtikçe ne yazık ki yukarı çekilmiştir.

Sosyal Hayatı Destek Paketi Güncellendi

Bankalar tarafından açıklanan son güncel haberler ile beraber kamu bankaları faiz oranlarını tekrardan güncellenmiştir. Bu bankalar Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankasıdır. Bu bankalar sosyal hayata destek paketinde yaklaşık yüzde 1,09 Oranında kredi faiz oranlarını yükseltmiştir.

Bu oran sadece anlaşmalı firmaların Günümüzde satmış olduğu Yerli ürünler kapsamında faturalı alışverişler için geçerli sayılacaktır.

Genel olarak baktığımız takdirde anlaşmalı olmayan firmalar içinde Oran oldukça yükselmekle beraber yapılan alışverişler Her üç kamu Bankası tarafından 1.39 Oranında 1 faizli krediye dönüşmüştür.

Bankalar verdikleri Kredilerde artış oranına sürekli gitmektedir. Bu artış oranı bir yere bağlamak gerekir ise piyasanın tamamı ile yükselmesine bağlayabiliriz. İkinci el otomotivlerin sıfırına eşit değerde yükselmesi, konut oranlarının %40 Oranında bir artışa uğraması bu konuda belirleyici olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde bu faiz oranları tekrar değişiklik gösterebilir. Piyasa düştüğü takdirde faiz oranları düşebilir fakat piyasa arttığı sürece faiz oranlarında olabildiğince üst kademelere doğru artabilir.