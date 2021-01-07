Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Kredi Çekecekler Dikkat! Bomba Kampanya Geliyor

2020 Mart ayı itibariyle ülkemizi etkisi alına alan Covid19 pandemisi ekonomik olarak herkesi derinden etkilemişti. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını giderebilmesi ve ağır darbe alan inşaat sektörünü desteklemek amacıyla Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranları sunuldu. Yaz aylarının sonu itibariyle sona eren düşük faizli kredi politikasından birçok vatandaşımız yararlanamadı. Günden güne yükselen faiz oranlarıyla ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi kullanmak neredeyse imkansız hale geldi. Yaz aylarında %0,49 faiz oranları uygulanırken günümüzde bu oranlar %1,79'a kadar yükseldi.

Düşük faizli konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösterilmesinin ardından kampanyanın yeniden tekrarlanması için vatandaşlarımızdan yoğun talep geliyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultuunda, pandeminin ekonomik olumsuz şartları da göz önünde bulundurularak önümüzdeki haftalarda kamu bankalarından sürpriz kampanyalar düzenlenebilir. Son dönemlerde yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız da böylece, borç kapatma kredisi kapsamında bu kredilerden faydalanabilir ve aylık ödenecek taksit tutarlarını düşürebilirler. Son dönemde sıkça gündeme gelen ve konuşulan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası düşük faizli kredi kampanyalarının hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Bankalar tarafından uygulanan güncel faiz oranlarının listesi şu şekilde;

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Lider kamu bankası Halkbank, pandemi sürecinde en cazip koşullarla vatandaşlara destek olan bankalar arasında birinci sıradaydı.Banka tarafından düzenlenen düşük faizli kred kampanyaları yoğun ilgi gördü. 2021 Ocak ayı itibariyle ise banka tarafından uygulanan faiz oranları şu şekilde:

İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,77 , 50 bin lira üst limitli kredi başvurularınız için 36 ay vade imkanı sunuluyor. Aylık taksit tutarı ise 2 bin TL olarak belirlenmiştir.

Konut kredisi faiz oranı %1,52 üzerinden 120 ay vadeyle konut kredisi imkanı sunuluyor.

Taşıt kredisi faiz oranı %1,77 olmak üzere 300 bin liraya kadar araç alımlarda 48 ay vade imkanı sunulmaktadır.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

En çok tercih edilen bankalar arasında bulunan Vakıfbank, özellikle ihtiyaç kredisi konusunda vatandaşlara büyük destekte bulunuyor. Yüksek limitli kredi ihtiyaçları için 125 bin liraya kadar hızlı kredi imkanı sunuluyor. Banka tarafından uygulanan faiz politikaları şu şekilde;

İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,79 , üst limit olarak ise 125 bin liraya kadar başvuru imkanı bulunmaktadır. Maksimum vade sayısı 36 ay olarak açıklanmıştır. 125.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında aylık taksit tutarı 5.021 TL olarak hesaplanmıştır.

Konut kredisi faiz oranı %1,49 olmak üzere konut kredisi kullanacaklara 120 ay vade imkanı sunuluyor.

Taşıt kredisi banka sıfır ve ikinci el araç alımları için %1,79 faiz oranı imkanı sunmaktadır. Vade sayısı ise 60 bin TL olarak açıklanmıştır.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,75 olan Ziraat Bankası kamu bankaları arasında en düşük faiz oranlarını sunuyor. Vade sayısı ise 36 aydır.

Konut Kredisi için uygulanan faiz %1,65 olarak belirlenmiştir. Konut alımları için 120 ay vade imkanı tanınmaktadır.

Taşıt Kredisi faiz oranı %1,75 olarak açıklanmış ve vade sayısı 48 ay olarak belirlenmiştir.

Son dönemlerde kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi kampanyasını tekrarlaması yönünde vatandaşlarımızdan çok yoğun bir talep bulunuyor. Pandemi ve enflayon nedeniyle alım gücü oldukça düşen vatandaşlarımız acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kullanımına yöneliyorlar. Kış aylarında yüksek faiz oranlarıyla kullanılan kredilerin ödemelerinde zorlanan vatandaşlar kamu bankalarından, yeniden düşük faizli kredi kampanyası talep ediyor.