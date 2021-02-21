Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 7500 TL Kredi Kampanyası Yoğun İlgi Görüyor

Yaklaşık 1 yıldır ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında vatandaşlarımızın ekonomik düzeni tamamıyla değişti. Salgın tedbirleri kapsamında birçok işyeri kapanırken, birçok vatandaşımızda ücretsiz izne çıkartıldı. Kamu bankalarının yaz aylarında uyguladığı düşük faizli kredi politikasıyla rahat bir nefes alan vatandaşlarımız, pandeminin uzun sürmesiyle yeniden bir nefes kredisi bekliyorlardı. Gelen yoğun talepler sonrasında, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterilerine en uygun kredi kampanyasını hazırlamak üzere hazırlıklara başladı. Her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşımıza nefes aldırma amacıyla yeni kredi kampanyası hayata geçirildi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası internet siteleri üzerinden online kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız düşük faiz oranlarıyla karşılaştılar. Vatandaşlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için kısa süreliğine düşürülen faiz oranlarına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Diğer bankalara göre daha düşük faiz oranları sunan kamu bankaları acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırdı. 3.000 TL ile 7.500 TL aralığındaki ihtiyaç kredisi kullanımları için düşük faiz oranları sunuldu. 7.500 TL üzerindeki kredi tutarları için ise herhangi bir faiz oranı değişikliğine gidilmedi. Böylece düşük limitli kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu kampanyadan yararlanabildiler.

Kampanya Çabuk Sona Erdi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından düzenlenen 7.500 lira kredi kampanyasına yoğun başvuru geldi. Yoğun katılım sonrasında bankalar faiz oranlarında değişikliğe gittiler. Beklenenden kısa süren ihtiyaç kredisi kampanyası için faiz oranları yükseldi. Mevcut durumda Halkbank %1,60 Vakıfbank %1,52 ve Ziraat Bankası %1,64 faiz oranlarına yükseldi.

Bu faiz oranlarına göre hesaplama işlemleri ise; Halkbank üzerinden 7.500 TL 36 ay vadeli kredi kullanımı için aylık taksit tutarı 290,48 TL ve geri ödenecek toplam tutar 10.457,28 TL

Ziraat Bankası üzerinden kullanımda; aylık taksit tutarı 292,74 TL geri ödenecek tutar 10.538,64

Vakıfbank üzerinden kullanımda; taksit tutarı 291,61 TL iken geri ödenecek tutar 10.497,84 TL şeklinde belirlenmiştir.

3 Ay Erteleme Seçeneği

Kamu bankaları tarafından düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyalarında 3 ay erteleme seçeneği bulunmaktadır. Vatandaşlarımız dilerse kredi kullanımlarında 3 aya kadar kredilerini erteleyebilirler. Bu erteleme işlemi için bankalar kredi tutarı üzerinden ek faiz uygulaması gerçekleştirmektedirler.

Başvuru Kanalları Nelerdir?

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 7.500 TL kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları ve şubeleri üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Müşteri hizmetleri üzerinden de kredi başvurusu yapılabilmektedir ancak bu noktada faiz oranları değişiklik gösterebilir. Müşteri hizmetleri kanalıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşlarımızın mutlaka kredi faiz oranlarını teyit etmeleri gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjde Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl kamu bankaları aracılığıyla tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulan düşük faizli kredi kampanyalarının bu yılda tekrarlanması bekleniyor. Pandemi sürecinin beklenenden uzun sürmesiyle birlikte ekonomik dengeleri bozulan vatandaşlarımız için önümüzdeki günlerde kamu bankalarından bir sürpriz gelebilir. Yeni reform paketi kapsamında duyurulması beklenen düşük faizli kredi kampanyaları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda vatandaşlarımızın talepleri Cumhurbaşkanı’na iletilmiş, bu hamle sonrasında Yeni Reform Paketi’nde revize işlemleri başlamıştı. Tüm vatandaşlarımız heyecanla paket detaylarında yer alacak maddeleri bekliyorlar.