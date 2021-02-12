Halkbank'tan Kredi Borcu Olan tüm vatandaşlara Müjde! Resmen Açıklandı

Yapılan borç erteleme çalışması sayesinde korona virüs salgını içerisinde büyük bir maddi zorlukla mücadele eden halkın daha rahat bir nefes alması sağlandı. Pandemi süreci içerisinde genel olarak bankalardan kredi çekmek zorunda kalan bireylerin borç ödemeleri bir süreliğine ertelendi. Kamu bankası olarak bilinen Halkbank, yapılan açıklama ile birlikte borçların pandemi süresinin sonlarına kadar ertelendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bizzat Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili borç ertelenmesi konusuna açıklık getirdi. Bizzat yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte milyonlarca kişiyi sevince boğmuş olan Erdoğan açıklamalarında ise şu sözlere yer verdi:

‘’ Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.’’

Esnafları yakından ilgilendirmekte olan açıklama ile birlikte bireylerin pandemi süresi içerisinde yaşadıkları zorlukların daha da hafifletilmesi hedeflendi. Çalışmalar ile birlikte birçok esnaf sevince boğuldu. Korona virüs salgını içerisinde genel olarak en büyük darbeyi görmüş olan esnaflar açıklama ile birlikte borçlarının ertelenmiş olduğunu öğrendi. Kaliteli bir çalışma politikası ile birlikte yürütülen iş olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Krediler Ne Zaman Ödenmeye Başlanacak?

Halkbank tarafından esnaf ve zanaatkarlar tarafından çekilmiş olan kredilerin ödemeleri belirli bir süreliğine ertelendi. Yapılan çalışmalar ile birlikte birçok esnaf da sevince boğuldu. Korona virüs salgını içerisinde genel olarak alımlar yapılmazken birçok esnaf da dükkân kapatmak zorunda kalmıştı. Dükkânları kapanmasının yanı sıra çekilmiş olan kredilerin borçları da esnafları bir hayli zorlamaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte kişilerin borçlarını daha da ilerleyen tarihlerde ödemesi gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamalar içerisinde 1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken borçların ertelendiği belirtildi. Korona virüs salgınının etkisinin yavaş yavaş geçmesi ile birlikte de birçok esnaf işlerini toparlayabilme noktasına geldi. Çalışmalar hızlı ve özverili bir şekilde yürütülmüş olması da birçok kişi için maddi zorlukların son bulması anlamına gelmektedir. çalışmalar ile birlikte borçların en az 2021’nin ikinci yarısına kadar ertelendiği de açıklandı.

Banka borcundan dolayı genel olarak günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan bireyler alınan bu haber ile birlikte rahat bir nefes almış oldu. Devlet tarafından yapılan ve açıklanan bu karar ile birlikte birçok kişinin beğenisi de kazanılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir başka açıklamada ise borçların ödenmesinin şu an için bir acelesi olmadığının altı önemle çizildi. Belirtilmiş olan çalışmalar ile birlikte esnaflar da kısa bir süre içerisinde kendilerini toparlama şanslarını elde etmiş oldu.

Borç ertelenmesi ilk olarak Halkbank tarafından ortaya konulan bir çalışma olarak göze çarptı. Yapılan bu çalışmanın diğer bankalara da örnek teşkil etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Halkbank tarafından yapılan borç ertelemesi çalışması ile birlikte diğer birçok banka da benzer çalışmaların altına imza atmaya başladı. 6 ay ertelemeli ödemeler gibi birçok fırsatı müşterilerine sunmuş olan bankalar pandemi sürecinin sonlanması ile birlikte yeniden ödemeleri almaya başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 23:41