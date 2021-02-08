Halkbank'tan Faizsiz Kredi Fırsatı!

Halkbank koronavirüs salgınından itibaren çeşitli kampanyalarla vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Binlerce esnaf ve sanatkarlara daha önce uygun faiz oranlı

kredi imkanı sunan Halkbank şimdide genç girişimcilere destek oluyor. Genç girişimcilere verilen desteklerin şartları ve özellikleri ise haberimizde..

Başvuran alıyor!

Halkbank 30.000 TL'ye kadar genç girişimcilere faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Gerekli şartları sağlayan kişiler bu krediden faydalanabilecek. Ayrıca esnaflara % 50 'ye varan faiz indirimi de devam ediyor. Faizsiz kredi alabilmenin belli şartları bulunuyor. Bu krediler herkese verilmiyor. Öncelikle gerekli şartları sağlamak gerekiyor. En önenli şart ise belirlenmiş olan meslek gruplarında çalışıyor olmak ve ikinci önemli şart ise 30 yaşını doldurmamış olmak . Genç girişimcilere verilen faizsiz kredi ile birçok genç işletmeci rahat nefes alacak.

Genç girişimci esnaflara gerekli malzeme, makine, ekipman, demirbaş alımları için verilen faizsiz destek kredisi maalesef her meslek gurubuna verilmiyor. Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan faaliyetlerde bulunanlara veriliyor. El sanatları, bakırcılık vb gibi günümüzde yok olma aşamasına gelmiş meslek türleri için veriliyor.

Esnaf ve sanatkarlara verilen % 50 'ye varan indirimli faiz kredi ise 100.000 TL'ye kadar veriliyor. Uygulama, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak ve bir yıllık bir kredi desteğini kapsıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların gerekli evrakları hazırlaması gerekiyor. 7 gün 24 saat ise başvuru yapmak mümkün. Sms, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve Web siteden ön başvuru yapılabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 22:49