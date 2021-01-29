Halkbank Sıfır Faizli Kredi Kampanyasıyla İhtiyaç Sahiplerine Tam Destek!

Halkbank zor günlerde acil nakit ihtiyacı duyanlara %100 faiz indirimi uygulamaya devam ediyor. Halkbank resmi internet sitesi üzeriden yapılan açıklamaya göre 3 farklı grup için %0 faizli kredi uygulaması 2021 yılında da devam edecek. İhtiyaç sahibi esnaflar ve işletmeler gerekli şartları sağlamaları durumunda bu kredilerden yararlanabilirler.

HALKBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ

Lider kamu bankası Halkbank sıfır faizli kredi kampanyasını 3 başlık altında bir araya getirdi. Buna göre; Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösterenlere Kredi, Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi ve Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi olmak üzere gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımıza sıfır faizli kredi verilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

Kaybolmaya yüz tutan meslek grubundaki kişiler (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık vb.) için Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi olması durumunda Halkbank üzerinden yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

Son 5 yıl içinde KOSGEB sıfır faizli işletme kredisinden yararlanan vatandaşlarımız Halkbank faizsiz kredi kampanyasından yararlanamazlar. Ek olarak doğal afetler sonrasında işletmelere yapılan Acil Destek Kredisi'nden yararlanan kişilerde bu krediden yararlanamazlar.

Halkbank sıfır faizli krediden yararlanacak ikinci grup Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf kategorisidir. Bu kategoride 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında hizmet veren, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve kendi işletmesini açmış kişiler faizsiz krediden yararlanabilirler. Gerekli şartları sağlayan esnaf ve sanatkarlara %100 faiz indirimi sağlanacaktır.

100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

30 yaşını tamamlamamış ve KOSGEB aracılığıyla Genç Girişimci kategorisinde bulunan kişilere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriliyor. Başvuru yapacak adayların genç girişimci eğitmini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Eğitimi tamamlayan kişiler kendi işletmelerini kurmaları durumunda faizsiz 100 bin lira girişimci kredisini Halkbank üzerinden kullanabilir.

Halkbank faizsiz kredi başvurularının tamamı Halkbank şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden gerekli belgeleri topladıktan sonra size en yakın Halkbank şubesine giderek faizsiz kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 2 hafta içinde kredi başvurunuz sonuçlanır ve kredinizi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.