Halkbank Rekor Kıran Kredi Kampanyası! SMS ile 50 Bin TL Kredi Veriliyor

Halkbank kredi konusunda katılımcılarına maksimum oranda destek vermektedir. Pandemi döneminde oluşturulan;

Avantajlı kredi paketleri,

Kredi faiz oranlarında düzenlemeye gidilmesi,

Var olan kredi borçlarının ertelenmesi de bu duruma kanıt olarak gösterilebilmektedir.

Banka, salgın devam ettiği için yeni destek paketlerini açıklamaya devam etmektedir. Bilindiği üzere insanlar en çok nakit ihtiyacı duymaktadır. Gerek çalışma hayatının sonlandırılması gerek salgın yüzünden ara verilmesi bu durumun nedenidir. Halkbank, yeni duyurusunu gerçekleştirdiği kredi ayrıntıları çerçevesinde başvuru için şubeye gidilmeden 50.000 TL kredi alınabileceğini kesinleştirmiştir.

Halkbank 50 Bin TL Kredi Desteği Geldi!

Bireysel ihtiyaçların giderilmesi amacı ile tasarlanan kredide farklı özellikler bulunmaktadır. salgın kapsamında verilen bir hizmet olduğu için özellikle vade konusu üzerinde durulmuştur. Kredi çekecek olan bireyler bu çerçevede geri ödemelerini 36 aya kadar uzatabilmektedir. Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi onaylanması halinde bekletilmeden hesaplara yatırılmaktadır. Kredi daha çok;

Acil nakit ihtiyaçlarında,

Borç ödemelerinde,

Fatura ya da taksit gibi ödemelerde kullanılmaktadır.

Konu hakkında 50 bin TL çekilmesinin zorunlu olmadığının altı da çizilerek açıklanmaktadır. Bu rakam kredi kapsamında alınabilecek maksimum tutarı göstermektedir. Yoksa daha düşük ihtiyaçları olanlar kredinin özelliklerinden istifade ederek bankaya ilgili taleplerini gönderebilmektedir.

Şubeye Gitmeden Başvuru Yapılması Mümkün!

SMS,

Bireysel İnternet Şubesi,

Mobil Bankacılık,

Dialog gibi alternatifler kullanılabilmektedir.

Kredi taleplerinde en yaygın olan başvuru şekli şubelere gitmektedir. Halen yeni mesai saatleri içerisinde olmak üzere şubelerden kredi başvurusunda bulunmak mümkündür. Ancak Covid-19 Salgını yüzünden şubelere gidilmesi pek istenen bir durum değildir.sisteminde şubelere gitme yerine;

Banka, sadece bunda değil diğer kredi sitemlerinde de aynı başvuru olanaklarını geçerli hale getirmiştir. Çekilecek olan rakamların aşırı yüksek olmaması halinde sistem basit bir şekilde işlemektedir. Özellikle kredi notu yüksek olan vatandaşlar herhangi bir şubeye gitmeden kredilerini hesaplarına aktarabilmektedir. Kredisi onaylandığında şubeye gitmesi gerekenler için ayrı bir bilgilendirme yapılmaktadır. Bu da kimsenin mağdur olmaması anlamına gelmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Halkbank 50 bin TL kredi başvurusunda ilk olarak tutarların minimum ve maksimum rakamlarının bilinmesi istenmektedir. Kredi başvurunda bulunacak olanlar;

En az 1.000 TL,

En çok 50.000 TL çekebileceklerdir.

Başvurularda online sistemleri kullanacak olanların internet bankacılık şifresine ihtiyaçları vardır. Bahsedilen şifrenin alımı için bireysel müşteri temsilcilerinden destek sağlanabilmektedir. Mobil bankacılık için de aynı şey geçerlidir. Hali hazırda sistemleri kullananlar ana menüden kredi başvurularına gelebilmektedir.

Kişiler Halkbank kredi başvurusundan sonra online sistemlerden kredile başvurularının durumunu da kontrol edebilmektedir. Kontrol için “Başvurum Nerede” alanına gelinmesi istenmektedir. bu alandan kredinin hangi aşamada olduğu başta olmak üzere tüm detaylar görüntülenebilmektedir. Kredi teminlerinde süre minimumlara çekilmeye de çalışılmaktadır.

Kredi Kimlere Verilecek?

Bankaların kredi sistemlerinde müşterilerinden sağlamalarını istedikleri şartların büyük bir bölümü ortaktır. Geçtiğimiz senelerde yaşanan bankacılık krizinden kaynaklı olarak artık her banka, ödenebilecek kredileri müfterilerine tanımlamaktadır. Halkbank kredi başvuru şartları da bu çerçevede oluşturulmuştur. Kredi çekmek isteyenlerin;

Türk vatandaşı olması,

On sekiz yaşın üzerinde olması,

Sigortalı olarak bir işe devam etmesi,

Kredi puanlarının yüksek olması aranan temel şartlardandır.

Daha önceki dönemlerde kredi çekmiş ve ödemelerini düzenli olarak yapmamış kişilere ekstra dikkat edilmektedir. Bu tür bilgiler artık bankaların ortak olarak kullandıkları otomatik sistemde anında görüntülenebilmektedir. Böylelikle başvuru incelemelerinde kimin krediye uygun olduğu kimin uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuçlar farklı yöntemle üzerinden kişilere bildirilmektedir.