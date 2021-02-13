Halkbank maaşın 33 katına kadar kredi kampanyası başlattı

Şimdi sizlere Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır kredi başvuru şartları nelerdir bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Halkbank maaşın 33 katına kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmadan önce bankanın sizden istediği bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Maaşınızın 33 katına kadar kredi kullanacaksınız bu bankadan maaş alma şartı da vardır. Özellikle emekli olan müşteriler kredi notu düşük olsa bile Halkbank şubelerine emekli maaşlarını taşıyarak emekli kredisi olarak maaşlarının 33 katına kadar kredilerini kullanabilirler. Çalışan kişilerde bu bankadan maaş alıyorsa krediyi yüksek limitli kullanabiliyor. Eğer maaş aldığınız şube Halkbank değilse en az 6 aylık sigortanızın olması gerekiyor. Bu durumda da maaşınızın 20 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Maaşınızın 33 katına kadar kredi kullanacak olan maaş almayan müşteriler ise Halkbank emeklisi kefili bularak bu kredileri kullanabilir. Şimdi sizlere nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Halkbank kredi başvurusu

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bankadan hızlı bir şekilde kredilerini kullanabilirler. Özellikle maaşın 33 katına kadar kredi kullanacak olan kişiler kimlikleri ile birlikte en yakın Halkbank şubesine giderek bu kredileri hemen alabiliyor. Ayrıca banka üzerinden alabileceğiniz en yüksek limit 200 bin TL'ye kadar olacaktır. Maaşınızın 33 katı eğer 200 bin TL'ye kadar ise 36 ay vade ile bu bankadan kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank emekli kredisi başvurusu

Halkbank 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vade ile kredi imkanı sağlamaktadır. Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Halkbank internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurularında ihtiyaç kredisi başvurusu onay olursa yine Halkbank şubesine giderek kredinizi kullanacaksınız.

Halkbank üzerinden de emekli kredisi başvurusu yapılmaktadır. Halkbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

Halkbank emekli kredisi kullanmak istiyorsanız bankaya maaşınızı taşımanız gerekiyor. Kredi notunuz düşük olsa bile banka sizlere 200 bin TL'ye kadar emekli kredisi verecektir. Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız maaşınızın 33 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca alacağınız bu krediler ile birlikte diğer bankadaki olan kredi kartı kredili mevduat hesabı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatarak tek bir bankada ödeme kolaylığı da sağlayacaksınız. Halkbank üzerinden emekli kredisi alan müşteriler ayrıca bu bankanın kredi kartı olan Halkbank Paraf kredi kartını da alabilmektedirler. Kredi başvuruları emekliler için yüksek limitli ise en yakın banka şubesinden yapılmaktadır.