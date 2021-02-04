Halkbank Kredi Ertelemesini Cumhurbaşkanı Onayladı! Resmi Gazetede Yayımlandı

Covid-19 sürecinde ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için destek paketleri gelmeye devam ediyor. Yardım ödemelerine ek olarak, geçmiş dönemde kullanılan düşük faizli kredilerle ilgili müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kredi erteleme sürprizi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı. 4 Şubat tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli düşük faizli kredi kullananlara 6 ay süreyle taksit erteleme imkanı sunuldu.

HALKBANK ESNAF KREDİ ERTELEME

3489 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 4 Şubat 2021 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda: "Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Alınan karar doğrultusunda esnaflarımızın Halkbank'tan kullandıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli, düşük faizli krediler 1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 ayları arasındaki taksit ödemeleri 6 ay süre boyunca ertelenmiş durumda.

ÇALIŞAN ÇIKARTMAK YASAK!

Yapılan açıklamaya göre kredi erteleme imkanından yararlanmak isteyenlerin bu süre içerisinde çalışan sayılarını azaltmamasını tahakkuk etmesi gerekecek. 6 aylık dönemde çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkarlar kredi erteleme kapsamından çıkartılacaklar!

Cumhurbaşkanlığı kararına göre erteleme dönemi boyunca esnaflarımıza kredi erteleme faizi uygulanacak ve bu tutar tüm vade sayılarına eşit sayıda bölüştürülecek. Kanunda yer alan maddeye göre: "Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yasıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenir." ifadelerine yer verildi.

GELİR KAYBI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan 1000 TL gelir kaybı destek ödemeleri ve 500TL-750TL kira desteği ödemeleri bu hafta itibariyle başladı. Birçok esnafımıza ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirildi. Esnaflarımız ödemelerinin yatmadığını zannederken PTT hesaplarını kontrol ettiğinde sürprizle karşılaştılar. Sizlerde ödemelerinizin yatmasını bekliyorsanız ilk olarak PTT ye giderek adınıza gelen bir ödeme olup olmadığını sorabilirsiniz. Bunlara ek olarak bir müjdeli haberde hibe destek ödemesi olarak geldi.

ESNAFA 40 BİN TL HİBE ÖDEMESİ

Esnaflar için bir müjdeli haberde geçtiğimiz hafta geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılı ile 2020 yılı cirosu arasında %50 ve fazla kaybı olan işletmeler için en az 2 bin TL, en çok 40 bin TL hibe destek ödemeleri yapılacak. Bu ödemelerle ilgili çalışmalar da başlatıldı. Önümüzdeki günlerde şartları sağlayan esnaflar için bir destek ödemesi daha gelecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 14:56