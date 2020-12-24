Halkbank İhtiyaç Kredisi ile Yeni Yıla Maddi Açıdan Sorunsuz Girin

Kovid-19 sebebiyle maddi açıdan sıkıntı yaşıyorsanız imdadınıza Halkbank yetişiyor. Bugüne kadar binlerce insanın maddi ihtiyaçlarını karşılayan son derece avantajlı kredi seçenekleri sunan Halkbank; korona virüs kısıtlamalarının olduğu şu günlerde altı ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi vermeye başlayacak! Siz de acil nakit ihtiyacınız olduğu takdirde bu krediden faydalanmak için Halkbank’a başvurabilirsiniz. Halkbank’ın ihtiyaç kredisinin en önemli avantajı ise neredeyse başvuru yapan herkese verilecek olması! Peki, kredinin detayları nedir? Gelin, hep birlikte göz atalım!

Halkbank Tatil Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank tarafından verilecek olan bu krediye başvuru yaptığınız takdirde altı ay geri ödemesiz olarakalmanın şansını yakalayacaksınız. Bunun yanı sıra, önünüzde bir seçenek daha bulunuyor!seçeneklerin de uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu kredinin farklı özelliklerinin olduğunu söylemeliyiz. Emekli maaşı alan, Bordro 24 ve BES müşterileri için anlaşmalı seyahat firmaları kapsamında yapacakları tatil için maddi destek sunulacak. Buna göre, başvuru yapanlar, altı ay ertelemeli 36 ay vade ile söz konusu krediden faydalanabilirler.sayesinde anlaşmalı tatil yerlerine gitmek çok daha kolay olacak! Paraf ve Parafly ile üç ay ödemesiz 15 ay vadeli fırsatlar sizi bekliyor!

Anlaşmalı seyahat acenteleri ile yapılacak tatil için azami konaklama bedeli 8 bin TL olması şartıyla ilk altı ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ve 10 bin TL’ye kadar uzanan kredi fırsatları sunulacak. Ancak, alınan kredinin yüzde 80’lik kısmı; konaklama bedeli olması şartıyla acentelere verilecektir. Kalan kısmını ise tatil sırasında yapacağınız harcamalar için kullanabilirsiniz.

Bu krediye başvuru yapmak isteyenler Halkbank’ın resmi sitesini ziyaret edebilirler. İhtiyaç kredileri başlığı altında bulunan tatil destek paketi sayfasından gerekli başvuru işlemleri yapılabilir. Son olarak, bu krediden faydalanmak isteyenlerin ETS Tur, Jolly Tur, Tatil Sepeti, Touristica, Gezinomi, Tatilbudur gibi yerlerde tatil yapmak istemesi gerekiyor. Hali hazırda Halkbank müşterisi olanlar kredi için daha kısa sürede onay alabilirler.