Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır? Esnaf kredileri 6 ay ertelenecek!

Pandemi sürecinde esnaflarımıza müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta aylık 1.000 TL gelir kaybı desteği ve 750TL kira desteği başvuru sonuçları açıklanmıştı. Üç ay boyunca devam edecek yardımlarla esnaflarımıza toplamda 5250 liraya kadar yardım yapılacak. Esnaf ve sanaatkarlara bir müjde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada Halkbank üzerinden hazine destekli kredi kullanan vatandaşlarımızın kredilerinin 6 ay süre boyunca erteleneceğini müjdeledi. Yapılan erteleme işlemiyle birlikte esnaflarımız 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredilerini ödemek zorunda kalmayacaklar. Pandemi süreci nedeniyle ekonomik olarak zorlu günler yaşayan esnaflarımız ödemelerine Temmuz 2021 ayında ödemeye başlayacak.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ ERTELEME

Geçtiğimiz hafta il kongre konferanslarına video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflarımızı yakından ilgilendiren açıklamalara imza attı. Erdoğan: "Esnaf ve sanatkârlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu açıklama sonrasında binlerce esnafımız Halkbank kredi erteleme başvurusu gerçekleştirdi. Başvuru sonuçları onaylanan esnaflarımız kredi ödemelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelemiş oldular. Birçok vatandaşımız ise hangi bankalar kredi erteleme yapıyor sorusunu sıkça araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına göre sadece Halkbank üzerinden hazine destekli kredi kullanan esnaflarımıza kredi erteleme imkanı verilecek. Özel bankalar veya diğer kamu bankalarından ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlarımızın kredileri ertelenmeyecek. Geçtiğimiz yıl pandemi döneminin başlamasıyla birlikte Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurmuş ve destek paketi kapsamında esnaflarımıza 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilmişti.

ESNAF KREDİSİ ERTELEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf kredilerinin erteleneceği yönünde açıklama yapmasının ardından binlerce vatandaşımız kredi erteleme başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı .En doğru ve kesin bilgiyi vatandaşlarımız 0850 222 0400 numaralı Halkbank Müşteri Hizmetleri üzerinden öğrenebilirler.

Kredi erteleme başvurusu yapan esnaflarımıza 6 ay kredi erteleme imkanı sunulacak. Böylece zorlu kış günleri ve pandemi sürecinde esnaflarımız kredi yükünden kurtulmuş olacaklar. Sizlerde esnaf kredisi erteleme işlemleri için Halkbank müşteri hizmetleri numarası veya en yakın şube üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 22:49