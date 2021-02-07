Halkbank anında 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor! Kredi çekeceklere müjde!

Acil nakit ihtiyacı olanlara sevindiren haber Halkbank'tan geldi. Yeni bir kredi paketi yayınlayan Halkbank 50 bin TL'ye kadar anında kredi verileceğini duyurdu. Korona virüs salgınından itibaren Halkbank çeşitli krediler sunarak bu zor günlerde vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Açıklanan yeni paket ise vatandaşın yüzünü güldürdü. "Hızlı Kredi" adı altında yayınlanan kredi paketlerin özellikleri ise haberimizde ..

Pandemi nedeni ile birçok vatandaş maddi anlamda sıkıntı çekiyor. Biriken borçlarını kapatmak , bir takım eksikliklerini almak ya da yatırım yapmak ( ev,arsa,araba almak) gibi çeşitli nedenlerle ihtiyaçlarını gidermek isteyenler bankalara başvurmakta. Fakat her bankanın kredi özellikleri ve başvuru şartları farklılık göstermekte. Bu nedenle birçok vatandaşa ya kredi çıkmıyor ya da kredi faiz oranı yüksek olduğundan kredi kullanamıyor. Bu nedenle birçok vatandaş mağdur oluyor.

Halkbank'tan açıklanan kredi paketi ise vatandaşın yüzünü güldürdü. Özellikle şu anki ekonomik şartlarda kredi faiz oranlarının çok yüksek olduğu görülmekte. Artan faiz oranları ile birçok bankanın faiz oranları 2 seviyelerine kadar ulaştı. Bu kapsamda Halkbank'ın faiz oranı ise birçok bankadan daha uygun olduğu söylenebilir. İşte Hızlı Kredi özellikleri..

Halkbank minimum 1.000 TL kredi verirken maksimum 50.000 TL kredi vermektedir. Faiz oranı ise % 1.60 olarak belirlemiştir. 36 aya kadar vade imkanı sunmaktadir. 50.000 TL kredi kullanıldığında aylık ödenecek taksit tutarı 1936,53 TL'dir. 36 ay vadeli ve % 1,60 kredi oranı ile ödenecek kredinin kredi tahsis ücreti ise 78,75 TL olarak belirlenmiştir. 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulanabiliceğiniz kredinin başvuru yöntemleri ise şöyledir:

SMS,

Bireysel İnternet Şubesi,

Dialog(0 850 222 0 400),

Mobil Bankacılık,

Web Sitesi gibi seçeneklerle kredinizi kullanabilirsiniz. Halkbank tarafından hızlıca sonuçlandırılıp tarafınıza dönüş yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Halkbank şubelerini ya da resmi sitesini ziyaret ediniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 22:11