Halkbank 50000 TL'ye kadar cepte kredi kampanyası başlattı

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredilerine anında kullanabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden de onay alabileceğini söylemek istiyoruz. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler daha önceki banka, çalışmalarından dolayı oluşturduğu kredi puanından yüksek olması durumunda hem kredi onay alacak hem de düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu bin TL ve 50000 TL arasında yapılmaktadır. isterseniz SMS atarak, isterseniz de mobil uygulama üzerinden bu kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz.

Halkbank 50000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaya bir mesaj göndermeniz gerekiyor. SMS atacağınız için de ücretli bir mesaj olacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, 3452 numarasına şu mesajı aynen göndermesi gerekiyor. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakana aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve son olarak da ne kadar kredi istiyorsanız, bir bu mesajı yazdıktan sonra gönderim yapın. 34 52 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında, on beş dakika içerisinde sizlere kredi, sonucu gelecektir. Kredi onayı aldıktan sonra en yakın Halkbank şubesine giderek, 50000 TL'ye kadar kredinizi kullanabiliyorsunuz, Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu şekilde başvuru yaparak, hemen ne kadar onay alacaklarını öğrenebilirler.

Halkbank 50000 TL internetten kredi başvurusu nasıl yapılır?

yapamadıysanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda, kredi sonucu sizin verdiğiniz cep telefonu numarasına gelecektir.onayı alırsanız, belirtilen limit kadar kredinizi hemen aynı gün içerisinde banka şubesinden kimlikle kullanabileceksiniz. Bu bankanın vermiş olduğu bir diğer kredi kampanyası ise internet bankacılığı üzerinden yapılan kredi başvurularıdır. Bu bankadan maaş alıyorsanız veya bu bankada bir hesabınız varsa, Halkbank, mobil uygulamasına girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında kredi onayı alırsınız, belirtilen tutar kadar krediniz hemen Halkbank hesabına yatacaktır. Üstelik hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapabilmeniz için bankada hesabınızın olması ve internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Üstelik emekli maaşınızı taşırsanız daha yüksek limitlerde kredi alabiliyorsunuz. Halkbank, emekli maaşını taşıyan kişilere kredi notu düşük olsa bile onay vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde ilk kredi taksit ödemesinde, dilerseniz 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz.